Студенты ГУУ поучаствовали в пленарной сессии «Эффективная и конкурентная экономика»

8 мая 2024 года на Международной выставке-форуме «Россия» состоялся День национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика», участниками которого стали студенты ГУУ.

Мероприятие было посвящено перспективам развития различных сфер экономики, ключевым аспектам взаимодействия бизнеса и власти. Наши студенты получили возможность услышать ведущих экономистов нашей страны, поучаствовать в панельных дискуссиях и просто с пользой провести время.

Ключевым событием Дня национальных приоритетов стала пленарная сессия «Эффективная и конкурентная экономика». В повестке — обсуждение вопросов экономики предложения, производительности труда, роли федеральной и региональной власти в улучшении инвестиционного климата, поддержки высокотехнологичных отраслей, МСП и деловой активности, внедрения бережливого производства, влияния финансового сектора на стимулирование привлечения инвестиций предприятиями, снятия транспортно-логистических ограничений для обеспечения логистического суверенитета страны.

