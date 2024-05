Столичная компания втрое увеличила производство электрощитов благодаря нацпроекту

Source: MIL-OSI Russian Language News

Столичная компания, выпускающая устройства сбора и передачи данных, которые используются в создании интеллектуальных систем учета энергоресурсов, втрое увеличила выпуск электрощитов. Таких показателей удалось достичь благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда». Об этом сообщили в столичном Департаменте экономической политики и развития.

За шесть месяцев под руководством экспертов регионального центра компетенций Москвы компания оптимизировала процесс производства щитов для учета расхода электроэнергии. Специалисты выявили 36 источников потерь и устранили их с помощью инструментов бережливого производства. В частности, ввели почасовой производственный анализ и пошаговые инструкции для сотрудников, переоборудовали рабочие места и зоны хранения для более эффективной и безопасной работы. Эти меры позволили сократить время на поиск комплектующих, снизить количество перемещений персонала и материалов, отладить планирование производственных процессов и уменьшить время отдельных операций более чем в полтора раза.

В результате процесс выпуска изделий ускорился на 70 процентов, и теперь производство одного щита занимает 22 часа вместо 75. Выработка увеличилась более чем в три раза — с 0,27 до 0,87 щита на человека в час. Запасы в потоке сократились на 57 процентов.

Шестерых сотрудников компании обучили инструментам бережливого производства, а также подготовили двух внутренних тренеров, которые будут передавать полученный опыт коллегам.

Компания «Связь инжиниринг М» 19 лет занимается разработкой автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии. Ее продукция используется в структурных подразделениях крупнейших предприятий города и страны, таких как Мосгортранс, Мосэнергосбыт, Россети и другие.

Национальный проект «Производительность труда» — мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат.

С 2022 года его реализацией в столице занимается региональный центр компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия»), подведомственный Департаменту экономической политики и развития города. До конца текущего года к нацпроекту смогут присоединиться 419 предприятий. Заявки на участие принимаются на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона (город Москва).

В рамках реализации нацпроекта «Производительность труда» в столице проводится конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы — 2024». Подать заявку можно до 28 июня этого года. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на сайте.

