Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Офсетные контракты помогают развивать фармацевтическую отрасль столицы. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

«Примерно 10 лет назад Правительство Москвы стало инициатором принятия федерального закона об офсетных контрактах, в соответствии с которыми инвесторы создают новые производства в обмен на гарантированные закупки части выпускаемой продукции для государственных нужд. Проще говоря, построил завод в Москве — получишь гарантии сбыта продукции на ближайшие 5–10 лет и сможешь окупить вложенные инвестиции. В то время мы рассматривали офсеты как еще один способ поддержки отечественного производителя и стимулирования новой индустриализации Москвы. В наши дни офсеты стали важнейшим инструментом обеспечения безопасности и технологического суверенитета России. И конечно, неслучайно, что максимально востребованными они оказались именно в сфере медицины», — написал Мэр Москвы.

С 2017 года Москва заключила 11 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий и продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов. Общий объем закупок по ним составил 90 миллиардов рублей.

В городе построили или модернизировали уже шесть заводов и производственных линий. Создано около 1,9 тысячи рабочих мест. Кроме того, благодаря офсетным контрактам столичные медучреждения гарантированно получают необходимые медизделия и лекарства, а в молочно-раздаточные пункты поставляют качественную продукцию: молоко, соки, фруктовые и овощные пюре, детские каши и многое другое.

Первый контракт город заключил с компанией «Биокад» на поставки препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Компания разместила производство в Зеленограде, получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» и в 2021 году начала поставлять лекарства в медицинские учреждения столицы.

Сразу три офсетных контракта город подписал с фармпроизводителем «Р-Фарм», который тоже разместил производство в ОЭЗ «Технополис Москва». По контракту, заключенному в 2018 году, уже построили предприятие, ведутся поставки препаратов для лечения онкологических, кардиологических и других заболеваний.

«Второе соглашение, помимо онкопрепаратов, даст городу препараты для лечения диабета, сердечно-сосудистых, ревматологических заболеваний. Первые поставки ожидаются в 2026 году. В этом же году по третьему контракту компания начнет отгружать лекарства по четырем международным непатентованным наименованиям, в их числе — ингибиторы интерлейкина и противоопухолевые препараты», — отметил Сергей Собянин.

В 2021 году Москва заключила офсетный контракт с одним из старейших фармацевтических предприятий столицы — Московским эндокринным заводом. С апреля 2023-го он поставляет противоглаукомные, антибактериальные и анальгезирующие препараты, а также антидепрессанты и нейролептики.

Для реализации проекта инвестор открыл в районе Соколиная Гора Центр разработки биотехнологических и инновационных лекарственных препаратов и модернизировал производственную площадку на юго-востоке Москвы. Благодаря офсету создано 92 рабочих места.

До заключения офсетного контракта с производителем медицинских изделий для стомированных больных «Гемамед» все расходные материалы такого рода поставлялись только из-за рубежа.

Еще одно новое офсетное производство на территории ОЭЗ «Технополис Москва» заработало в 2023 году. Сегодня оно обеспечивает выпуск 44 наименований медицинских изделий в соответствии с мировыми стандартами. В прошлом году москвичи получили около 3,8 миллиона таких товаров.

Кроме того, стало возможным бесплатно обеспечить столичных пациентов медицинскими изделиями с первого дня после операции и без оформления инвалидности. Их получают уже более 10 тысяч человек.

Еще один офсетный контракт Москва заключила в начале 2023 года с компанией «Вип Камилла». Предприятие выпускает абсорбирующие изделия для людей с инвалидностью. За шесть месяцев оно локализовало производство в индустриальном парке «Руднево» и к концу 2023 года поставило по офсету более 17 миллионов единиц продукции.

Два офсетных контракта Москва подписала с компанией «Велфарм-М». Завод заработает на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва» и наладит производство кардиопротективных, противовоспалительных, гипогликемических и антигистаминных лекарств по 20 международным непатентованным наименованиям. Поставлять препараты в медучреждения столицы начнут в 2025 году.

В рамках еще одного контракта инвестор наладит производство противоглаукомных, противоопухолевых и анальгезирующих препаратов, а также антидепрессантов и нейролептиков по 43 международным непатентованным наименованиям. Первые поставки планируются в 2027 году.

Офсетный контракт город заключил и с Царицынским и Лианозовским молочными комбинатами. Это позволило полностью закрыть потребности в продукции для столичных молочно-раздаточных пунктов. Сегодня к ним прикреплены около 300 тысяч детей. В прошлом году на молочные кухни поступило более 46,7 миллиона тонн молочных смесей, фруктовых и овощных пюре, каш и других продуктов, а в этом уже свыше 3,7 миллиона тонн.

Еще один контракт — с компанией «Фармасинтез» — позволит наладить в Москве производство противоопухолевых препаратов по семи международным непатентованным наименованиям. Первые поставки запланированы на 2026 год.

«А еще совсем недавно мы заключили первый в Москве офсетный контракт на оказание услуг по прокату, стирке и чистке (в том числе химической) текстильных изделий (в том числе постельного белья и спецодежды) для учреждений социального комплекса города Москвы. В рамках офсета в течение двух лет будет построен промышленно-логистический комплекс на юге Москвы по аренде и обработке такого текстиля. Предприятие расположится в районе Южное Бутово Юго-Западного административного округа», — подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр Москвы добавил, что инструмент офсетов позволит обеспечить столице место среди лидеров страны по производству лекарств и расходных материалов для медорганизаций.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI