Собянин: Гостями фестиваля «Пасхальный дар» стали более полумиллиона человек

Мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили площадку фестиваля «Пасхальный дар» на Тверской площади. Они пообщались с гостями и поздравили горожан с праздником Воскресения Христова.

«С праздником, дорогие мои! Со светлым праздником Пасхи! Заканчивается пасхальный фестиваль в Москве. Полмиллиона жителей посетили его. Огромное количество благотворительных фондов участвовало в мероприятиях. Я хотел поблагодарить всех москвичей, организации, предприятия, которые жертвовали в эти дни на нужды благотворительных фондов для тех, кто нуждается в вашей помощи, в том числе и для участников специальной военной операции. Спасибо вам огромное! И отдельные слова признательности, Ваше Святейшество, вам за вашу доброту, за ваше трепетное отношение к столице и к москвичам. Спасибо вам большое за все, что вы делаете. Спасибо, друзья. С праздником!» — сказал Сергей Собянин.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в свою очередь поздравил горожан с Пасхой и поблагодарил Мэра Москвы за его заботу о столице.

«Хотел бы сердечно поздравить всех москвичей с этим замечательным праздником, порадоваться вместе со всеми тому, насколько изменилась наша столица, какой она стала красивой, ухоженной. Люди моего поколения всегда, конечно, любили столицу страны, но видели ее совсем другой. И вот это возрождение столицы совпало с сильным, мощным возрождением всей нашей страны, всего нашего Отечества. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Сергея Семеновича за его заботу о первопрестольном граде, искреннюю, настоящую заботу, в результате которой и происходят многие из тех больших перемен, свидетелями которых мы являемся», — отметил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По его словам, именно благодаря любви москвичей к столице и ко всей стране, помноженной на любовь всего ее населения, Россия стала действительно великой и непобедимой державой. Очень важно, чтобы те духовные ценности, которыми жили россияне и благодаря которым они стали великим народом, сохранялись в умах и сердцах молодежи и передавались последующим поколениям.

Мэр Москвы и Патриарх Московский и всея Руси также приняли участие в благотворительной акции «Пасхальное дерево добра». Они сняли с арт-объекта в виде дерева два пасхальных яйца с открытками, в которых были записаны два детских желания — получить стабилизатор для съемок и детскую каталку-трактор.

В 2024 году основные мероприятия фестиваля «Пасхальный дар» проходили с 28 апреля на 28 городских площадках, из них три располагались в самом центре Москвы, еще 25 — в жилых районах.

«На большинстве из них работали пункты “Москва помогает”, куда приносили вещи для участников СВО и жителей новых территорий. Был организован специальный проект “Четвероногий друг”, где бездомные животные обретали своих хозяев, а владельцы питомцев учились правильному уходу за ними. Гостей ждали творческие мастер-классы, концерты и театральные постановки. На благотворительном маркете на Тверской площади многие покупали сувениры с пасхальной символикой, вырученные средства пойдут на помощь нуждающимся», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Во время фестиваля прошло около 1,4 тысячи творческих и кулинарных мастер-классов, 100 сценических программ, более 300 уроков благотворительных фондов, а также несколько спортивных мероприятий, включая соревнования по приседанию, отжиманию, прыжкам через скакалку, подъему гири и другие.

Участниками фестиваля «Пасхальный дар» стали около 60 благотворительных фондов. Они организовали для гостей творческие и инклюзивные мастер-классы, концерты, театральные постановки и многое другое. Покупая сувениры с пасхальной символикой, посетители жертвовали на помощь нуждающимся. Кроме того, в рамках акции «Пасхальное дерево добра» можно напрямую направить средства в некоммерческие организации.

На 25 фестивальных площадках работали пункты «Москва помогает», в которых можно было отправить вещи участникам специальной военной операции (СВО) и жителям новых регионов России.

В 24 пунктах «Дари и получай» желающие могли обменяться с другими людьми хорошими, но уже невостребованными вещами, среди которых одежда, обувь, мелкая бытовая техника, книги, небольшие предметы интерьера, спортивный инвентарь, виниловые пластинки и другое. В акции приняли участие 850 человек.

По традиции на Цветном бульваре и впервые на семи окружных площадках был организован специальный проект «Четвероногий друг». Он был посвящен поддержке бездомных животных и правильному уходу за домашними питомцами. Гости фестиваля посетили выставки 15 благотворительных фондов, таких как «Лапа дружбы», «Дарящие надежду», «Юна», «Динго», «Ника» и другие. Кроме того, они могли забрать животное домой или перечислить пожертвование на корм и другие вещи.

Для гостей фестиваля подготовили специальное меню с традиционными пасхальными блюдами. Здесь же можно было приобрести сувениры и подарки с праздничной символикой.

Всего за восемь дней на площадках «Пасхального дара» продали шесть тысяч пасхальных куличей и кексов, девять тысяч сувениров и подарков, 690 килограммов деликатесов, 1650 банок меда, варенья и различных соусов.

Гости фестиваля попробовали 16 тысяч порций горячих блюд на гриле, 20 тысяч порций разной выпечки, 10 тысяч порций закусок и 15 тысяч литров напитков.

Фестивальная площадка на Тверской площади

Фестивальная площадка на Тверской площади была открыта в 2016 году. Сегодня она является одним из самых популярных мест для проведения фестивалей цикла «Московские сезоны». Территория площадью более четырех тысяч квадратных метров включает 14 торговых павильонов, два уличных и один ресторан под стеклянным куполом на 20 посадочных мест, сцену для проведения культурно-анимационных программ и два павильона для мастер-классов.

Для юных гостей работает двухэтажная бесплатная карусель.

Кроме того, в 2024 году на Тверской площади в рамках фестиваля «Пасхальный дар» представили работы победителей ежегодного конкурса по раскраске ростовых пасхальных яиц, организованного в московских храмах.

