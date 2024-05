Собянин вручил ветерану ВОВ орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В канун Дня Победы Сергей Собянин навестил участника Великой Отечественной войны, председателя Московского комитета ветеранов войны Ивана Андреевича Слухая. Он поздравил 99-летнего фронтовика с праздником и по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Этой награды Иван Андреевич Слухай удостоен за большой вклад в ветеранское движение и активное участие в реализации общественно значимых мероприятий.

«По поручению Президента Российской Федерации приехал вручить вам орден “За заслуги перед Отечеством” II степени, Иван Андреевич, высказать слова огромной благодарности от всех москвичей за ваш боевой путь, за вашу активную общественную позицию, за ваш труд, который вы, полагаю, не оставляете в такие, казалось бы, преклонные годы. Спасибо за то, что вы с нами, за то, что вы есть. Дай вам бог здоровья», — сказал Сергей Собянин.

В свою очередь ветеран поблагодарил Мэра Москвы за посещение и отметил, что для него большая честь получить эту награду.

«Сергей Семенович, я очень тронут. Это для меня праздник, — сказал Иван Слухай. — Я не менее благодарен, что я с вами, а вы со мной, от души, для меня это более важно».

Фронтовые подвиги

Иван Андреевич Слухай родился 5 декабря 1924 года в селе Успенка Зилаирского района Башкирской АССР. В 1939–1942 годах работал учителем начальных классов села Довольного и был заведующим начальной школой села Бузулук Оренбургской области.

В 1942-м Иван Андреевич Слухай добровольцем ушел в народное ополчение. После окончания ускоренного курса пехотного училища в городе Уральске был направлен под Сталинград — на защиту волжской твердыни в составе минометной роты отдельного учебного батальона 37-й стрелковой дивизии. В дальнейшем воевал под Белгородом, Харьковом и Полтавой, форсировал Днепр, Днестр и Дунай. При форсировании Днепра Иван Андреевич получил множественное осколочное ранение от разрыва вражеской гранаты, но покинул поле боя, лишь когда пришло подкрепление. Он также участвовал в освобождении Румынии, Венгрии и Югославии.

Одна из самых запоминающихся страниц фронтовой биографии Ивана Андреевича Слухая — роль парламентера Красной армии в Белграде осенью 1944 года. К тому времени большая часть столицы Югославии была освобождена, но кровопролитные бои продолжались. 19-летнему старшему лейтенанту, зарекомендовавшему себя умным, дипломатичным, смелым и выдержанным офицером, было поручено доставить командующему гитлеровскими войсками письмо с требованием прекратить сопротивление и капитулировать.

Об этой истории рассказано в книге Виктора Закидкина и Андрея Логинова «Генерал Иван Слухай»: «Приказ поручен, письмо надо доставить. А как? Улицы города узкие, идет беспрерывная пальба. Слухай принял смелое решение. Развернув белый флаг, в сопровождении двух пленных немцев, один из которых владел русским языком, он вышел на перекресток и твердым шагом направился к позициям противника. Дерзость парламентера произвела на гитлеровцев впечатление, стрельба стихла. Перед ним появились три фашистских офицера.

— Что угодно? — перевел пленный вопрос.

Слухай объяснил через переводчика свою задачу. И тут появился эсэсовец с перекошенным от злобы лицом. Он вскинул автомат и заорал:

— Русиш капут!

Но Иван держался спокойно. Вскоре прибыл представитель командующего немецкой группировкой. Слухай передал ему пакет и, четко повернувшись кругом, спокойным шагом направился к своим. Спиной он ощущал опасность, хотелось бежать, но Иван понимал, что за ним наблюдают сотни вражеских глаз, и показать хотя бы минутную слабость он не имел права. Вот уже за поворотом должны быть свои, казалось, все обошлось, но тут позади прогремел выстрел, пуля просвистела над головой. Две другие задели правую ногу: вероятно, стрелял в русского парламентера тот эсэсовец-фанатик.

И все же благородный поступок советского офицера Ивана Слухая возымел действие. В ту же ночь на участке их дивизии 243 немецких солдата и офицера оставили свои позиции и сдались в плен. Подобная картина наблюдалась и на других боевых участках. В обороне противника образовалась брешь. А вскоре был освобожден и весь Белград. За свой подвиг Иван Слухай был награжден орденом Красного Знамени».

Великую Победу гвардии капитан Иван Андреевич Слухай встретил в городе Шопроне (Венгрия). После окончания войны он 42 года прослужил в Вооруженных силах СССР, из них 40 лет — в войсках противовоздушной обороны. В 1956 году окончил Военно-политическую академию имени В.И. Ленина. В 1972-м Ивану Андреевичу Слухаю было присвоено звание генерал-майора.

Общественная деятельность

Уволившись в запас, Иван Андреевич Слухай посвятил себя общественной деятельности. С 1996 года он возглавляет Московскую общественную организацию ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военной службы и ветеранов труда (Московский комитет ветеранов войны).

Под его руководством Московский комитет ветеранов войны активно участвует в организации и проведении крупных городских патриотических акций, в первую очередь в честь знаменательных событий Великой Отечественной войны, а также проводит большую работу по увековечиванию памяти героев, имена которых получают улицы и школы столицы.

Много сил и энергии фронтовик отдает патриотическому воспитанию молодежи. При его активном содействии и поддержке столичного Департамента образования и науки в городских школах работает более 1,1 тысячи музеев и уголков боевой славы, созданы экспозиции о боевом пути воинских частей и соединений.

Московский комитет ветеранов войны совместно с Академией исторических наук и при участии студентов столичных вузов ведет сбор и публикацию воспоминаний фронтовиков «От солдата до генерала». В настоящее время издано 23 тома мемуаров. Мастерски владея словом, Иван Андреевич Слухай написал несколько книг о ветеранах, среди которых «Ракеты и традиции» (1965), «Родословная громовержцев» (1966), «Они были первыми» (1967) и «Московское народное ополчение в годы Великой Отечественной войны» (2013). Кроме того, он является автором более 800 статей и очерков в периодической печати, многократно выступал на радио и телевидении.

За безупречную службу Родине Иван Андреевич награжден орденами и медалями, в том числе четырьмя орденами Красной Звезды, орденом Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, орденами Александра Невского, Дружбы, Почета, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени.

В 2016 году по представлению Сергея Собянина решением Московской городской Думы Ивану Андреевичу Слухаю было присвоено звание «Почетный гражданин города Москвы».

С будущей супругой, учителем истории Марией Сидоровной, Иван Андреевич познакомился в 1941 году. Любимая девушка ждала его всю войну, а в 1946-м они поженились и вместе счастливо прожили 59 лет. В 2005 году Марии Сидоровны не стало. Семья Ивана Андреевича — это сын Вячеслав Иванович, внуки Андрей и Алексей, правнуки Игорь и Андрей, правнучки Яна, Диана и Дарья, а также праправнучка Оливия.

Поддержка ветеранов в Москве

Правительство Москвы реализует комплекс мер, направленных на социальную поддержку, улучшение условий и уровня жизни ветеранов. Благодаря этому ежемесячный денежный доход составляет:

— для инвалидов Великой Отечественной войны — более 71,4 тысячи рублей;

— для участников Великой Отечественной войны — свыше 48,1 тысячи рублей;

— для участников обороны Москвы — более 48,9 тысячи рублей;

— для тружеников тыла — свыше 38,2 тысячи рублей.

По традиции в 2024 году ко Дню Победы ветеранам войны оказали единовременную материальную помощь в размере от 10 до 25 тысяч рублей. Выплату получили более 38 тысяч человек.

Фотографии, интервью, документальное кино: как развивается проект «Слово солдата Победы»Сергей Собянин рассказал о развитии волонтерского движения в Москве

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI