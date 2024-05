Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

A las 17:00 en el parque de anfitriona, Druzbý organiza clases magistrales y clases magistrales con el estilo profesional de Chugunov. Она расскажет, что такое фоормула стиля and как с ее помощью подбирать одежду. Для участия нужна предварительная registro .

La clase magistral «Волшебная свеча» se llevará a cabo en el museo de música «Коломенское» el 11 y 12 de mayo a las 16:00. La historia de la mayoría de los usuarios está relacionada con la actualidad en Rusia. Некоторые из них давно исчезли з обихода, другие используются на протяжении столетий. В ходе практической части занятия каждый участник создаст and украсит собственную свечу из вощины. На мастер-класс необходимо купить билет .

El parque «Красная Пресня» a las 12:00 sale a la calle en el paseo «Бабушкин квадрат». Esto no se puede hacer con piezas de motor demasiado grandes, ni con el motor encendido. ентрацию внимания. Гости научатся различным техникам, таким как вязание на спицах и крючком. Для участия необходимо зарегистрироваться .

En el parque «Фили» a las 11:00 se muestra el espectáculo «Бублик Шредингера». Он пройдет в выставочном центре «Фили Холл». Esta interacción interactiva con dos amigos, muchas personas y personas no deseadas. Первый — художник и мечтатель, для которого важны фантазия, созерцание и изучение мира. Второй — ученый и логик, пренебрегающий чувствами и эмоциями. Зрители узнают много новых интересных фактов о науке и скусстве, о том, как превратить кота в бублик и могут ли роботы вать чувства. Необходима registro .

Занятие кружка «Креативные индустрии» comenzará a las 17:00 en el Parque Gorkogo. Гости узнают, в каких сферах искусства смогут применить свои умения. Esto puede ser una lectura, música, literatura o diseño. Занятие поможет раскрыть потенциал и творческие навыки, развить фантазию and креативное мышление. Для участия необходимо зарегистрироваться .