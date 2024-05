Россия и Абхазия подписали межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Мая 2024 года в городе Сухуме между Россией и Абхазией подписано межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.

Соглашение подготовлено в рамках Программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией, реализация которой осуществляется под патронажем Минэкономразвития России.

Мероприятия программы способствуют продвижению экономического, гуманитарного и инфраструктурного сотрудничества между государствами в таких ключевых сферах, как энергетика, налоговое и таможенное регулирование, инвестиционная и банковская деятельность, социальная сфера.

Соглашением устанавливаются единые ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и роялти в размере 10%. Ставка налога на процентные доходы предусмотрена в размере 0%, что позволит не облагать налогом в государстве-источнике выплачиваемые проценты по займам, выданным из другого договаривающегося государства. Соответственно, налоги с таких процентов будут уплачиваться в бюджет государства, предоставившего заемные средства.

Также соглашением предусматривается освобождение застройщиков от уплаты налога на прибыль в стране, где осуществляется строительство, на льготный период 18 месяцев, в течение которого деятельность компании одного государства на территории другого не будет приводить к образованию постоянного представительства. На протяжении этого льготного периода налог будет уплачиваться только в стране резидентства.

«Подписание соглашения об избежании двойного налогообложения является важным элементом гармонизации инвестиционного климата наших стран, инструментом защиты прав инвесторов и послужит залогом экономического развития. Соглашение гарантирует безусловную предсказуемость налогового режима и послужит стимулированию взаимной торговли и инвестиций, а также будет способствовать предотвращению налоговых правонарушений», — подчеркнул замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

Напомним, что при поддержке России в Абхазии реализуется Государственная программа социально-экономического развития на 2022–2025 годы, которая в том числе предусматривает реализацию проектов с участием российских инвестиций.

В текущем году с привлечением российских банков уже приступили к реализации 5 инвестиционных проектов в сфере туризма, сельского хозяйства и транспорта на общую сумму заемных средств 2,7 млрд рублей.

