Роснефть» 9 мая на ВДНХ расскажет о героизме нефтяников в годы Великой Отечественной войны

В предстоящие выходные дни в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» пройдут различные тематические, в том числе образовательные, мероприятия.

В День Победы, 9 мая, в павильоне пройдет цикл лекций, в ходе которых гостям расскажут о работе в годы Великой отечественной войны нефтедобывающих и перерабатывающих предприятий, входящих сегодня в состав «Роснефти». Кроме того, в кинозале пройдет показ документального фильма «Война моторов», созданного при поддержке Компании. В кинофильме рассказывается о роли нефти в Великой Отечественной войне, а также о героической работе в тылу нефтяников, благодаря которой Красная Армия бесперебойно снабжалась горючим.

Рядом с павильоном будут установлены полуторка-бензовоз времен ВОВ, полевая кухня, состоится выступление баяниста и танцевального коллектива.

Праздничные выходные в павильоне «Роснефти» 10 мая продолжит творческий день. Гости смогут узнать о деятельности Компании по поддержке масштабных культурных проектов, увидят интервью директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, документальные фильмы «Коневец. Третья Пасха» и «Смиренная обитель на Ладоге» о Коневском Рождество-Богородичном мужском монастыре и мультипликационный фильм «Выбор князя Владимира».

Также в пятницу на главной сцене ВДНХ при поддержке «Роснефти» состоится выступление Хора Сретенского монастыря. Вскоре после этого в павильоне Компании пройдет автограф-сессия артистов хора.

Во Всемирный день перелетных птиц 11 мая в павильоне «Роснефти» состоятся лекции о масштабных экологических проектах Компании по изучению и защите краснокнижных и ценных видов птиц, обитающих в регионах России.

12 мая в павильоне Компании пройдет тематический День спорта. Для гостей павильона будут организованы турнир с участием звезд спорта на автосимуляторах, турнир по шахматам и мастер-классы от «Русской шахматной школы», презентация «нефтяных шахмат» напечатанных на 3D принтере. Также состоится урок хоккея КХЛ от ПХК «ЦСКА» с игроками, маскотами и группой поддержки клуба.

Продолжат спортивный день мастер-класс с участием воспитанников академии футбольного клуба «Арсенал» (Тула) и викторины от хоккейного клуба «ЦСКА».

Более подробно об основных событиях в павильоне Компании и времени их проведения вы можете узнать на официальных страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Справка: «Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

8 мая 2024 г

