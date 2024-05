Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Среди участников проекта «Московское долголетие» немало тех, кого лично коснулась Великая Отечественная война. Традиционно в преддверии Дня Победы москвичи старшего возраста поделились рассказами о тех непростых годах.

97-летнему Владимиру Колосову в 1941 году было 15 лет. Он жил вместе с мамой и 17-летним братом в Ленинграде. Мужчина вспоминает, что 22 июня они собрались вместе со знакомыми ребятами около стадиона имени В.И. Ленина, а в 12 часов объявили о начале войны. На стадионе, где обычно находились тысячи людей, не было никого.

«Мы были совсем юными мальчишками и думали, что через несколько месяцев Германию разгромят и мы победим», — рассказал Владимир Колосов.

С самого начала войны дети и женщины вносили свой вклад в победу. По словам Владимира Михайловича, он поступил в артиллерийскую школу, где 15-летних курсантов вооружили винтовками, и они стали обеспечивать безопасность Ленинграда, выполнять специальные задания.

Юноши патрулировали улицы вечером, ловили диверсантов около завода «Электросила» и следили за тем, чтобы не было ракетчиков. Они также дежурили на крышах во время бомбежек и строили бомбоубежища. Уже в 16 с половиной лет Владимира Колосова наградили медалью за оборону Ленинграда: целый месяц они с ребятами строили укрепления и противотанковые рвы.

Семья мужчины застала тяжелые года блокады города. В 1942 году вместе со школой Владимира эвакуировали из города по Дороге жизни через Ладожское озеро. Обучение он продолжил на Алтае, где поступил в артиллерийское училище. Звание офицера получил в 1945 году, а День Победы встретил прямо на занятиях.

«Мы, конечно, были очень рады. Помню, что был большой праздник, душевный подъем. Война закончилась», — поделился Владимир Колосов.

Затем он 10 лет отслужил в армии, демобилизовался и начал работать в школе. Учителем стал в 27 лет, а сейчас его трудовой стаж составляет 70 лет. В свои 97 лет Владимир Колосов ведет шахматный кружок для детей, а также учит играть москвичей старшего поколения. Он открыл собственный клуб в центре московского долголетия «Свиблово», где собираются горожане «серебряного» возраста, увлеченные этой игрой.

Еще одна участница «Московского долголетия», Евгения Пищулина, в годы войны наравне со взрослыми работала на авиационном заводе в Москве. Пришла туда она 15-летней девочкой в 1942-м. По ее воспоминаниям, некоторые смены длились по 12 часов, после работы сильно болели руки.

Семейные легенды и личные воспоминания: как участники «Московского долголетия» помогают дополнить историю столицы

На войне Евгения Федоровна потеряла отца, который погиб, сражаясь за Смоленск. Она помнит День Победы как большой праздник. «Все выходили на улицы, пели и танцевали, на главных улицах города стояли крик и шум, вся площадь Дзержинского была заполнена народом», — вспоминает она.

Несмотря на все трудности, которые выпали на ее детство, Евгения Пищулина продолжает сохранять оптимизм. В 97 лет она освоила современные гаджеты и сейчас подключается к любимым курсам онлайн: занимается суставной, дыхательной гимнастикой и цигуном, слушает лекции по истории искусства, проходит курсы по уходу за кожей. Заниматься онлайн ее уговорили внуки, которые помогли освоить смартфон. Вначале москвичка записывала все пошагово, училась обращаться с техникой, а сейчас с легкостью использует интернет: ищет фильмы, пересылает письма по электронной почте, а также общается с друзьями в мессенджерах.

«Секрет долголетия — в активности. Я всегда чем-то увлекалась, и моя голова всегда была чем-то занята, поэтому мне было некогда стареть. И сейчас у меня есть свои хобби, что позволяет держать себя в тонусе. Я радуюсь жизни, каждому дню», — отметила Евгения Пищулина.

90-летней Нонне Маловой, когда началась война, было неполных шесть лет. Несмотря на это, у женщины остались воспоминания о тех трудных годах. С особенным трепетом она рассказывает, как ждали вестей от отца, который был летчиком-истребителем. Он прошел всю войну, получил звание Героя Советского Союза, был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Ленина, медалями за оборону Кавказа и взятие Берлина.

Участница «Московского долголетия» хранит в памяти и эвакуацию из Николаева, жизнь в Очакове и Крыму, где их семья встретила весть о Победе. «Я помню этот день так: 10-летняя я стою в толпе радостных людей, которые отмечают День Победы», — сказала Нонна Малова.

Она убеждена, что секрет долголетия заключается в активном образе жизни и наличии хобби. Нонна является постоянной посетительницей центра московского долголетия «Ярославский». Здесь она занимается в поэтическом клубе, а также вяжет крючком. По ее мнению, именно творческие увлечения помогают справляться с любыми жизненными трудностями.

Для горожан старшего поколения, которые хотят собрать и сохранить воспоминания о родственниках, в проекте «Московское долголетие» открыто направление «Генеалогия». Профессиональные преподаватели помогут структурировать имеющуюся информацию, расскажут о том, как найти недостающую, а также сформировать генеалогическое дерево.

Помимо этого, уже три года в центре московского долголетия «Ломоносовский» работает клуб мемуаристки «Линия жизни», созданный совместно с Главархивом Москвы. Присоединиться к нему могут все желающие горожане «серебряного» возраста.

Стать участником проекта «Московское долголетие» можно, обратившись в любой центр московского долголетия, центр госуслуг «Мои документы», а также онлайн на портале mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI