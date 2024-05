Приглашаем на выставку к 90-летию Челюскинской эпопеи

Source: MIL-OSI Russian Language News

13 мая 2024 года в холле ЦУВП ГУУ отроется фотовыставка «90 лет окончания «Челюскинской эпопеи» и учреждения звания «Герой Советского Союза».

Выставка повествует об операции по спасению полярников, зимой 1934 года оказавшихся на льду Чукотского моря в результате крушения парохода «Челюскин». В смертельной опасности оказалось 104 человека — пассажиры и члены экипажа парохода, включая 10 женщин и 2-х детей.

Люди успели выгрузить вещи и начали строить «лагерь Шмидта», названный так в честь начальника экспедиции, члена-корреспондента АН СССР Отто Шмидта. Для спасения челюскинцев были направлены самолеты, а люди во льдах строили для них взлётно-посадочные полосы.

Челюскинская эпопея длилась два месяца и завершилась успешно благодаря летчикам, ставшим первыми Героями Советского Союза: Анатолий Ляпидевский, Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий Слепнев, Михаил Водопьянов и Иван Доронин. Все потерпевшие катастрофу остались в живых.

Эта фотовыставка о героизме людей, оказавшись один на один с активной суровой природой Арктики, а также о героизме летчиков, которые бросили вызов стихии и на еще не приспособленных к суровым арктическим условиям самолетах бросились спасать соотечественников, подвергая себя еще большему риску, чем те, кто находился тогда на льдине.

Открытие выставки состоится 13 мая в 15:00.

Экспозиция будет доступна с 13 по 17 мая. Спешите видеть.

Выставка организована Государственным университетом управления и Комитетом Государственной Думы по делам национальностей.

Планируемая программа открытия выставки:

Открытие фотовыставки (проект)

