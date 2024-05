Представители новых регионов прошли обучение практикам по развитию предпринимательства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia)

Минэкономразвития России организовало обучение управленческих команд и представителей организаций инфраструктуры поддержки бизнеса новых регионов по развитию предпринимательства. Лучшими практиками поддержки бизнеса поделились регионы-наставники: Ростовская область, Республика Крым, Севастополь и Краснодарский край.

Наставники презентовали наиболее удачные кейсы из своей практики, рассказали о поддержке социального предпринимательства и взаимодействии с институтами развития, формировании образовательных программ для бизнеса, работе с цифровой платформой МСП.РФ.

В 2023 году Минэкономразвития России запустило основные меры поддержки малого и среднего предпринимательства в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Была выстроена слаженная работа с регионами-наставниками, которые помогали коллегам интегрироваться в российское экономическое пространство и правовое поле. Стартовала программа льготного кредитования и лизинга имущества для модернизации производств, бизнесу стали доступны зонтичные поручительства АО «Корпорация «МСП». Во всех новых регионах созданы центры «Мой бизнес», государственные микрофинансовые организации и гарантийные фонды. С их помощью бизнес получает комплексное сопровождение: от первой консультации и выдачи кредита на стадии стартапа до выхода на рынок со своим продуктом или расширения производства.

По итогам 2023 года предприниматели новых регионов получили около 3,5 тысячи услуг на базе центров «Мой бизнес», заключили 44 кредитных договора на сумму 228 млн рублей по программе льготного кредитования и 31 договор лизинга на сумму 367,2 млн рублей. Компании уже приобрели в лизинг оборудование для производства пищевых продуктов, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства.

В 2024 году на развитие бизнеса на новых территориях планируется направить 4,13 млрд рублей, это более чем в 2 раза превышает объемы прошлогоднего финансирования. Большая часть из них будет направлена на докапитализацию инфраструктуры поддержки предпринимательства. Задачи на этот год — расширить финансовую помощь бизнесу и выйти на плановые объемы работы региональных микрофинансовых и гарантийных организаций.

