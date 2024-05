Правительство утвердило правила разработки и реализации схем газоснабжения и газификации регионов

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Разработанные схемы будут содержать сведения о региональных запасах газа, необходимых для газоснабжения and газификации потребителей, информацию о состоянии газораспредельной системы, расчётной потребности в природном газе, схемы расположения ектов газотранспортных и газораспределительных систем, а также объектов сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, в схему должны быть включены предложения по очерёдности и объёмам строительства новых газотранспортных спределительных систем, газификации и догазификации котельных, переводу транспорта на газомоторное топливо, развитию инфрастру ктуры СПГ.