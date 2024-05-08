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Publicación del 3 de mayo de 2024 №567

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Publicación del 3 de mayo de 2024 №567

En las regiones rusas se pueden eliminar gases y gasificantes durante 20 minutos. Подписано постановление, определяющее правила разработки и реализации таких схем.

Главная задача схем – развитие энергетической инфраструктуры, что в свою очередь позволит региональным властям более ктивно реализовывать социальные и экономические инициативы. На основе подготовленной схемы будут разрабатываться межрегиональные и региональные газификации объектов ЖКХ, ышленных предприятий и других организаций. En estas regiones es posible actualizar estos documentos. Схемы будут готовиться во взаимоувязке с документами территориального планирования в области енергетики региона или та.

Разработанные схемы будут содержать сведения о региональных запасах газа, необходимых для газоснабжения and газификации потребителей, информацию о состоянии газораспредельной системы, расчётной потребности в природном газе, схемы расположения ектов газотранспортных и газораспределительных систем, а также объектов сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, в схему должны быть включены предложения по очерёдности и объёмам строительства новых газотранспортных спределительных систем, газификации и догазификации котельных, переводу транспорта на газомоторное топливо, развитию инфрастру ктуры СПГ.

Проект схемы необходимо будет согласовать с компанией – собственником Единой системы газоснабжения, единым или региональным ором газификации, поставщиками природного газа, газораспределительными и газотранспортными компаниями. Después de completar cualquier documento del procedimiento, debe realizar un seguimiento del gobernador de la región.

Подписанное постановление необходимо для реализации новых норм Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации», Se publicaron en diciembre de 2023.

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