Правительство расширило границы территорий опережающего развития на Дальнем Востоке и в Арктической зоне

Постановления от 4 мая 2024 года №573, №577, №578

Документы Постановление от 4 мая 2024 года №573

Постановление от 4 мая 2024 года №577

Постановление от 4 мая 2024 года №578

Границы территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке и в Арктической зоне России будут расширены, что позволит запустить реализацию новых инвестпроектов и продолжить осуществление уже начатых предпринимательских инициатив. Постановления об этом подписаны.

Включение в ТОР «Большой Камень» нового участка, расположенного близ одноимённого города в Приморском крае, а также части бухты Сельдяной в Японском море необходимо для продолжения строительства Приморского металлургического завода. В рамках реализации этого инвестпроекта будут возведены производственные корпуса, транспортная инфраструктура, линии электроснабжения, жильё для сотрудников, а также социальные объекты. На присоединённой территории предполагается создать причал, который сможет принимать суда с необходимым оборудованием для строительства завода. Общий объём инвестиций в реализацию проекта составляет около 160 млрд рублей. Запустить производство планируется в 2025 году. Там будут работать более 1,5 тысячи человек.

Расширение границ ТОР «Амурская» предполагает включение в неё участков в Бурейском, Ивановском и Тындинском муниципальных округах Амурской области. Это, в частности, даст возможность построить складское помещение для действующего производства железобетонных изделий. Кроме того, на новых участках территории опережающего развития к 2025 году планируется создать сухой порт, предназначенный для перевалки грузов между железнодорожным и автомобильным транспортом. Новый инфраструктурный проект позволит увеличить грузопоток между Россией и Китаем. В рамках ещё одного проекта будет создана инфраструктура для перевозки угля с территории угольного разреза в Республике Саха на станцию Талума-Угольная. Предполагается, что начиная с 2030 года объём поставок угля может составить до 2 млн т. Инвесторы готовы вложить в эти проекты в общей сложности 4,1 млрд рублей и создать не менее 150 рабочих мест.

В Арктической зоне будет расширена территория опережающего развития «Столица Арктики». На новых участках в Кольском районе Мурманской области и акватории Баренцева моря планируется начать строительство Западного транспортно-логистического узла. Там будет производиться перевалка грузов между контейнеровозами ледового класса, которые будут идти по Северному морскому пути, и судами неледового класса. В составе транспортно-логистического узла запланировано строительство терминала и двух глубоководных причалов. Проект предполагается завершить в 2026 году. Объём инвестиций, необходимых для создания этого объекта, оценивается в 44,6 млрд рублей. Его запуск обеспечит работой более 700 человек.

Также готовится к подписанию постановление о расширении ТОР «Хабаровск». На новой территории компания-резидент намерена выкупить часть железнодорожной инфраструктуры станции Мылки. Это необходимо для начала снабжения сырьём и реагентами гидрометаллургического комбината для переработки золото-серебросодержащих концентратов, строительство которого должно завершиться в 2024 году. Расширение проекта обеспечит увеличение объёма частных инвестиций в проект на 1,3 млрд рублей. Таким образом, общий объём инвестиций составит более 46 млрд рублей. Запуск нового производства позволит создать 400 новых рабочих мест.

ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны.

Подписанными документами вносятся изменения в постановления Правительства от 12 мая 2020 года №656, от 28 января 2016 года №43, от 10 января 2023 года №3.

Четвёртый документ будет опубликован.

