Политех на международном студенческом юридическом форуме

Политехники приняли участие в международном студенческом юридическом форуме «СЮФ International», который проходил в течение двух недель в Российско-Армянском (Славянском) университете в Ереване. С 2014 года СПбПУ координирует и поддерживает программы развития Российско-Армянского университета и успешно реализует совместно с ним различные научно-образовательные, гуманитарные и молодёжные проекты и инициативы. Всего в форуме участвовали 14 университетов России и Армении.

Студенты-политехники Валерий Пивницкий и Евгений Меднис представили свои научные работы под руководством доцентов Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы Натальи Даньшиной и Валентины Гоголевой. В результате Евгений Меднис стал призёром форума, а его доклад признали лучшим на заседании круглого стола «Киберправо и кибербезопасность». Студент получил возможность пройти практику в отделении «Фора Банка» в Санкт-Петербурге.

Во время форума проводились дискуссии, круглые столы и мастер-классы по самому широкому кругу тем: участники обсудили историко-теоретические аспекты развития правовых систем стран СНГ и ЕАЭС, особенности публично-правового, гражданско-правового, уголовно-процессуального регулирований стран СНГ и ЕАЭС, современные вызовы и решения международного права в контексте изменяющейся геополитической обстановки, вопросы кибербезопасности, проблемы антимонопольного регулирования, тенденции развития электронного правосудия и многое другое.

СЮФ.International — совместный проект Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и РАУ, а теперь и СПбПУ — является логическим продолжением Студенческого юридического форума, проводимого в дружественных государствах с участием иностранных и российских студентов, представителей профессорско-преподавательского состава и практикующих юристов.

