Политех в топ-10 страны по трём предметным областям в рейтинге «Эксперта»

Объявлены результаты рейтинга аналитического центра «Эксперт». В этом году Политех улучшил результаты в 11 предметных областях: менеджмент, экономика, материаловедение, энергетика, химические технологии, компьютерные науки, экология, математика, социальные науки, топливо, металлургия. Также университет вошёл в новый рейтинг по направлению «компьютерное зрение». Всего СПбПУ представлен в 15 предметных областях из 17 оцениваемых и в шести предметных срезах (узких востребованных направлениях) из восьми соответственно.

Лучшего результата СПбПУ добился в области металлургии, заняв седьмое место. В области материаловедения, экономики и социальных наук Политех вошёл в десятку лучших вузов страны. Также большой рывок произошёл в менеджменте (рост на восемь позиций), экологии (плюс шесть позиций), компьютерных науках (плюс четыре позиции), в математике (плюс три позиции) и в энергетике (плюс две позиции).

На рост университета в данном рейтинге повлиял показатель востребованности научной деятельности. Несмотря на общее снижение количества публикаций по причине международных ограничений, больший акцент делается именно на качестве статей, о чём можно судить благодаря возросшему уровню цитирования. Также Политех активно меняет международный вектор сотрудничества, вступает в научные коллаборации с учёными из Китая, Индии, Латинской Америки, что обеспечивает внимание к нашим публикациям во всём мире , — отметила и. о. проректора по перспективным проектам Мария Врублевская.

Аналитический центр «Эксперт» проводит исследование публикационной активности российских университетов с 2016 года. Рейтинг оценивает университеты на основе показателей научной продуктивности в предметных областях за предыдущие четыре года, опираясь на публикации в базе данных Scopus. Методология расчёта основана на четырёх смысловых блоках:

«Востребованность/качество» (уровень цитируемости вуза в области);

«Масштаб и устойчивость деятельности» (доля публикаций вуза в общем объёме публикаций по стране и индекс Хирша исследователей);

«Качество роста» (качество цитируемости, отсутствие нечестных научных практик);

«Превосходство» (представленность в числе лучших публикаций в международных базах данных).

Всего в предметных рейтингах в этом году эксперты проанализировали 152 университета. Подробнее ознакомиться с результатами и методологией рейтинга можно на сайте АЦ «Эксперт».

