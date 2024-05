Политех встречает Победу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 7 мая у Памятника погибшим политехникам прошла памятная акция «Встречаем Победу в Политехническом». В мероприятии участвовали жители блокадного Ленинграда, ветераны Политеха, сотрудники, студенты, а также гости нашего вуза. В почётном карауле были курсанты Военного учебного центра и члены военно-исторического клуба «Наш Политех».

С первых дней войны студенты, выпускники, преподаватели и сотрудники Политеха встали на защиту Родины. Многие из них добровольно вступили в ряды Ленинградской армии народного ополчения. Оставшиеся в институте политехники организовали мастерские по производству необходимого для фронта оборудования, инженеры обеспечивали работу ледовой трассы по Ладожскому озеру. На оборонных заводах страны велось производство военной техники, которую разработали выпускники ЛПИ.

В 1970–1980-е годы политехники, пришедшие с войны, составляли основную часть сотрудников и преподавателей нашего вуза. Это было особое братство. Ветераны каждый год 9 мая организовывали мероприятия, посвящённые Дню Победы. Они ездили по местам боёв в Ленинградской области, в которых участвовали наши студенты и преподаватели. Мне повезло, и я каждый год ездил с ними. Политехники всегда отдавали свои силы, здоровье, время на решение задач, которые требовались Родине. И сегодня мы помогаем нашим военнослужащим. Недавно мы отправили очередную партию гуманитарной помощи в воинскую часть , — поделился руководитель административного аппарата ректора Владимир Глухов.

С Днём Победы политехников поздравил глава муниципального округа «Академическое» Игорь Пыжик.

Спасибо нашим отцам, дедам, прадедам за то, что они отстояли нашу Родину, за то, что мы можем жить и творить в этой великой стране. В этот день хочу пожелать всем вам здоровья, благополучия, успехов и мирного неба над головой , — сказал Игорь Григорьевич.

Прозвучали стихи в исполнении учеников 11 класса Естественно-научного лицея Алисы Грин и Валентина Мозгова. Также на митинге выступили ветераны нашего университета Зинаида Матвеевна Филина и Ирина Васильевна Новожилова.

От лица молодого поколения несколько слов произнёс председатель военно-исторического клуба «Наш Политех» Данил Солдатов. Заместитель директора Музея истории СПбПУ Артём Соловьёв представил первый печатный том Книги Памяти — в нём собраны истории 175 политехников, которые со студенческой скамьи ушли на фронт и не вернулись.

После минуты молчания в память о тех, кто ценой своей жизни приближал победу, участники акции возложили цветы к подножию монумента.

В завершение митинга студенты Военного учебного центра и Гуманитарного института отправились на Пискарёвское кладбище. Преподаватели Высшей школы общественных наук провели экскурсию, а ребята возложили венок к могиле № 176 — месту захоронения политехников.

