Политех вошёл в тройку лидеров по преподаванию маркетинга и PR

В Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова, на факультете журналистики, прошла XXVIII Всероссийская научно-методическая конференция заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных дисциплин. Мероприятие провела Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).

Ежегодно в конференции участвуют руководители и ведущие преподаватели профильных структурных образовательных подразделений российских вузов, а также представители рекламных агентств и средств массовой информации России и зарубежных стран.

Политехнический университет в этом году представляли проректор по дополнительному и довузовскому образованию Дмитрий Тихонов, директор Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью Гуманитарного института Марина Арканникова и академический руководитель программ бакалавриата и магистратуры по маркетингу, доцент Высшей школы производственного менеджмента Анастасий Климин.

Во время конференции проходили профильные конкурсы. Два образовательных подразделения СПбПУ вошли в топ-3 рейтинга лучших кафедр российских вузов. Высшая школа производственного менеджмента Института промышленного менеджмента, экономики и торговли — в номинации «Лучшая кафедра российских вузов, готовящих специалистов в сфере маркетинга», Высшая школа медиакоммуникаций и связей с общественностью Гуманитарного института — в номинации «Лучшая кафедра российских вузов, готовящих специалистов в сфере рекламы».

Подготовка маркетологов в Политехе ведётся с 1991 года. Обучение по образовательным программам в сфере маркетинга начала кафедра предпринимательства и коммерции (ПИК) под руководством доктора экономических наук, профессора Виктора Дуболазова. Сейчас преподаватели кафедры ПИК работают в составе Высшей школы производственного менеджмента, которая реализует образовательные программы бакалавриата («Маркетинг») и магистратуры («Маркетинговые коммуникации и рыночная аналитика»), а также ряд профильных программ дополнительного профессионального образования.

Для нашей Высшей школы войти в топ-3 лучших кафедр по маркетингу — это большое достижение. Подготовка к конкурсу была интенсивной и напряжённой: в установленные сроки мы сформировали и направили жюри большой объём документов, доказывающих наш опыт работы за последние пять лет. Важно, что мы работаем, используя сложившиеся традиции, заложенные основы и накопленный опыт кафедры ПИК в области подготовки маркетологов, успешно совмещая их с прогрессивными технологиями и практико-ориентированными методиками преподавания сегодняшнего времени , — прокомментировала директор ВШПМ Ольга Калинина.

Направление PR-подготовки в СПбПУ отмечает в этому году юбилейную дату — 25 лет. Благодаря первому декану Гуманитарного факультета, профессору Михаилу Василику в 1999 году Политех одним из первых вузов в стране открыл квалифицированную подготовку в области связей с общественностью. В 2004 году по инициативе проректора по международной деятельности СПбПУ Дмитрия Арсеньева и директора Высшей школы международных отношений Сергея Погодина для иностранных студентов открыли направление подготовки «Международная реклама» в рамках специальности «Реклама». В 2009–2010 годах началось укрупнение блока программ специалитета «Реклама» и «Связи с общественностью». Сегодня образовательная программа двух ступеней (бакалавриат и магистратура) «Реклама и связи с общественностью» в СПбПУ — одна из конкурентоспособных в стране. Это подтверждает ежегодная ротация рейтинга АКАР с 2021 года .

Наши студенты каждый год становятся призёрами и победителями национальных конкурсов в области социальных коммуникаций, масс-медиа и социогуманитарного проектирования, профильных олимпиад и отраслевых научных грантов. Они инициируют собственные бизнес-проекты, планируют и организуют рекламные и PR-кампании. Это воодушевляет как самих студентов, так и нас, наставников, педагогический коллектив нашей школы. Четвёртый год мы занимаем верхние строчки рейтинга. Прежде всего благодаря нашей общей слаженной работе. Эти достижения — наша коллективная победа , — отметила директор Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью ГИ Марина Арканникова.

Помимо церемонии награждения программа конференции включала пленарные заседания и заседания пяти рабочих секций: маркетинг (курирует секцию Гильдия маркетологов), рекламная деятельность, связи с общественностью, цифровые коммуникации, креатив в рекламе.

Доцент Высшей школы производственного менеджмента Анастасий Климин выступил с докладом «Преподавание дисциплины „Цифровой маркетинг и социальные сети“ в формате цифровых кафедр и открытых онлайн-курсов в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого».

Как показало общение с коллегами, в России широко известен онлайн-курс Политеха “Цифровой маркетинг и социальные сети”, подготовленный преподавателями ВШПМ совместно со специалистами-практиками и реализованный на национальном портале открытого образования openedu.ru. Расширенная версия курса сейчас также используется на цифровой кафедре “Формула IT”. В 2023 году вышла вторая, обновлённая версия онлайн-курса, всего за шесть лет, с 2018 по 2023 годы (11 потоков осень-весна), обучение прошли более 45000 человек , — рассказал проректор по дополнительному и довузовскому образованию Дмитрий Тихонов, курирующий проект цифровых кафедр в университете.

Марина Арканникова представила концепцию образовательной стратегии подготовки специалистов по направлению «Реклама и связи с общественностью» в СПбПУ. Доклад «Инженеры смыслов в новой реальности: аспекты профессионализации в коммуникационной индустрии» вызвал на секции оживлённую дискуссию, которую продолжили за круглым столом представители индустрии и вузов.

