Поздравить ветеранов и близких: на 15 станциях метро к Дню Победы установили почтовые ящики

В преддверии 9 Мая Московский метрополитен и «Почта России» вновь организовали праздничную акцию для пассажиров. На 15 станциях метро горожане и гости столицы могут бесплатно отправить открытки ветеранам Великой Отечественной войны.

«Продолжаем добрую традицию вместе с “Почтой России”. К крупным праздникам на стойках “Живое общение” мы устанавливаем почтовые ящики и раздаем тематические открытки, чтобы пассажиры поздравили своих родных и друзей. В преддверии Дня Победы в Московском метрополитене на 15 стойках москвичи и гости столицы смогут написать свои пожелания ветеранам Великой Отечественной войны и бесплатно отправить открытки в любой регион России до 10 мая включительно», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Почтовые ящики можно найти на станциях «Александровский сад» Филевской линии, «Арбатская», «Площадь Революции» Арбатско-Покровской ветки, «Павелецкая», «Белорусская», «Киевская», «Курская», «Парк культуры» Кольцевой линии, «Пушкинская», «Китай-город» Таганско-Краснопресненской ветки, «Савеловская» и «Дмитровская» Серпуховско-Тимирязевской линии, «Хорошевская» и «ЦСКА» Большой кольцевой линии, а также на станции «Чкаловская» Люблинско-Дмитровской линии.

Московский метрополитен и «Почта России» каждый год дают возможность пассажирам отправить тематические открытки к крупным праздникам. Для этого в метро устанавливают специальные ящики. Например, в канун Нового года они появились на 24 станциях. За время новогодних каникул пассажиры отправили около двух тысяч писем родным и Деду Морозу в Великий Устюг.

