Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Празднование Дня Победы станет главным событием фестиваля «Московская весна», который продлится до 12 мая. Мероприятия пройдут на 27 городских площадках. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Победе в Великой Отечественной войне посвятят больше 80 часов выступлений артистов и музыкантов. Со сцен прозвучат такие песни, как “Синий платочек”, “Смуглянка” и “Катюша”. Актеры московских театров представят спектакли по известным произведениям, письмам и воспоминаниям ветеранов», — рассказала Наталья Сергунина.

9 мая в 16:00 на Ореховом бульваре начнется концертная программа «Великим тем годам», подготовленная юными артистами Московского детского театра эстрады. В это же время на улице Грекова театральный коллектив «Старая сказка» представит спектакль «Темная ночь». В его основу легли военные песни и письма с фронта.

В 17:00 в сквере у Гольяновского пруда можно увидеть премьерную постановку «Песни Победы». На ее создание режиссера Сергея Котюха вдохновили музыкальные композиции военных лет.

В 18:00 на Тверской площади выступят финалисты Международного детского конкурса-фестиваля «Мои герои. Музыка Победы». Здесь же желающие смогут внести имена своих родственников-ветеранов в базу акции «Бессмертный полк», которая в этом году пройдет в онлайн-формате. Оцифровать фотографии и данные помогут волонтеры.

«Для юных посетителей на фестивальных площадках организуют около 350 тематических мастер-классов. Например, ребят познакомят с историями настоящих героев, научат клеить макеты самолетов и готовить макароны по-флотски», — добавила Наталья Сергунина.

На Матвеевской улице в День Победы расскажут о героях-летчиках и советских моряках. В 14:00 и 17:00 пройдут занятия по изготовлению макетов самолетов, а в 15:00 и 18:00 — по созданию плакатов.

В 15:00 в Зеленограде откроется полевая редакция. Дети и подростки выпустят стенгазету о своих ровесниках — пионерах, проявивших мужество в годы Великой Отечественной войны.

В 13:00 и 16:00 в Олимпийской Деревне детям раскроют секрет фронтовых треугольников и предложат прочесть письма солдат.

В 16:00 на семи площадках фестиваля «Московская весна», в том числе на улице Теплый Стан и бульваре Дмитрия Донского, юные повара будут готовить традиционное блюдо моряков — макароны по-флотски. Кроме того, наставники научат их варить перловку по-бородински.

Блюда по армейским рецептам приготовят также участники кулинарной битвы на рыбном рынке «Москва — на волне». Соревноваться будут профессиональные шефы и студенты восьми профильных московских вузов. В меню — картофель с тушенкой, армейский кулеш и щи. Лучшие работы определит жюри из числа зрителей.

Кроме того, все дни фестиваля на площадках будут работать пункты приема подарков проекта «Москва помогает». Жители и гости столицы смогут поздравить с 9 Мая участников специальной военной операции и жителей новых регионов России.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI