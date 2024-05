Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Вчера, 07 мая, получены разрешения на ввод в эксплуатацию объектов первой очереди кампуса мирового уровня НГУ, который строится в рамках национального проекта «Наука и университеты». К ним относятся учебный корпус СУНЦ НГУ, досуговый центр СУНЦ НГУ, а также два блока общежитий для студентов и аспирантов университета. Общая площадь помещений первой очереди составляет 38 тыс. кв. м. Строительство ведется с соблюдением всех сроков и выходит на финишную прямую. 1 сентября учащиеся СУНЦ НГУ приступят к занятиям уже в новом здании физматшколы.

Губернатор Андрей Травников в рамках заседания рабочей группы по содействию реализации проекта «Кампус мирового уровня Новосибирского государственного университета» подчеркнул важность проекта для развития нашего региона.

Как прокомментировала заместитель Губернатора Ирина Мануйлова, первая очередь проекта кампуса мирового уровня НГУ — один из приоритетных проектов развития Новосибирской области. Значимую поддержку для качественной реализации проекта в запланированные сроки оказали Министерство образования РФ, Губернатор и Правительство Новосибирской области.

В данный момент на территории кампуса площадью более 4 гектаров идет сезонная работа по благоустройству. Совместно с сотрудниками Центрального сибирского ботанического сада СО РАН был разработан план озеленения и ландшафтного дизайна — он учитывает разные периоды цветения растений, с мая по сентябрь. Их чередование создаст эффект непрерывного цветения, делая пространство ярким, живым и меняющимся.

Уже начался переезд сотрудников в новый учебный корпус СУНЦ НГУ. Производится расстановка мебели, идет обучение и инструктаж представителей инженерных служб НГУ, в том числе и по правилам пожарной безопасности и испытанию пожарных систем. В общежитиях, включающих два блока общей вместимостью 690 мест, производится финальная уборка всех этажей и расстановка мебели.

— Одна из ключевых задач для университета — это развитие физматшколы. Ввод в эксплуатацию нового учебного корпуса и досугового центра СУНЦ НГУ, безусловно, расширят наши возможности по обучению талантливых школьников и обеспечению раннего входа в науку, что очень важно и для чего и была создана физматшкола, — отметил ректор НГУ Михаил Федорук.

В здании нового корпуса СУНЦ НГУ созданы все условия для обучения и развития 625 одаренных школьников: в их распоряжении современное оборудование, лаборатории, учебные классы и практикумы по биологии, физике и химии. Специальные помещения предусмотрены и для организации научной деятельности ассистентов, преподавателей, специалистов и практикантов, там будут проводиться молекулярный анализ и подготовка препаратов; приготовление препаратов по химии; наладка оборудования физики для занятий по оптике, механике, термодинамике, электротехнике; калибровка оборудования. Все это позволит успешно интегрировать проектную и научную деятельность в учебный процесс.

—Открытие новых корпусов физматшколы позволит нам в полной мере реализовать наши планы и идеи для дальнейшего развития СУНЦ НГУ. Мы готовы создать на базе новосибирской ФМШ федеральный методический центр, который позволит объединить лучшие практики специализированного обучения школьников и станет площадкой для обмена опытом между преподавателями из разных регионов. Также мы ждем, что с сентября 2024 году у нас начнет учиться 9 класс для детей, не проживающих в общежитии. А с введением в эксплуатацию нового досугового центра у физматшколы появится возможность проводить открытые лекции от известных ученых и выдающихся выпускников нашей школы для учащихся школ Новосибирска, — прокомментировала директор СУНЦ НГУ Людмила Некрасова.

Досуговый центр спроектирован на основе передового опыта российских и зарубежных коллег и включает современный модульный актовый зал, библиотечный комплекс с зонами для индивидуальной и групповой работы, кафетерий, расширенный физкультурный блок, класс искусств и планетарий на 40 посадочных мест, а также музей физматшколы.

Многофункциональный актовый зал имеет креативную рассадку формата амфитеатр, вмещает 580 человек и может использоваться в качестве театральной площадки и рекреационной зоны. Зал полностью оснащен всем необходимым для организации зрелищных событий: светодиодным экраном, системами звукоусиления и театрального света. Музыкально-репетиционный комплекс включает студию звукозаписи и видеостудию, репетиционный зал и помещения для индивидуальных занятий музыкой.

Досуговый центр и учебный корпус соединены подземным отапливаемым переходом и образуют единую комфортную образовательную инфраструктуру.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI