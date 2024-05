Парад Победы: где ограничат движение транспорта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В центре и на юго-востоке Москвы 9 мая временно ограничат движение транспорта. В частности, будут закрыты для проезда участки Волгоградского проспекта и Садового кольца. Это связано с проведением парада Победы.

С 05:00 до 08:00 дороги перекроют:

— в Проектируемом проезде № 3502;

— на Волгоградском проспекте от Люблинской улицы до Абельмановской улицы;

— на Марксистской улице от Абельмановской улицы до Таганской площади;

— на Таганской площади;

— в боковом проезде улицы Земляной Вал от Таганской площади до Большого Дровяного переулка;

— на улице Земляной Вал от Большого Дровяного переулка до Старой Басманной улицы;

— на Садовой-Черногрязской улице от Старой Басманной улицы до Новой Басманной улицы;

— на Садовой-Спасской улице от Новой Басманной улицы до Большой Спасской улицы;

— на Садовом кольце от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады;

— на Самотечной эстакаде;

— на Садовой-Каретной улице от Самотечной эстакады до улицы Малая Дмитровка;

— в Оружейном переулке от Краснопролетарской улицы до 1-й Тверской-Ямской улицы;

— на Садовой-Триумфальной улице от улицы Малая Дмитровка до Маяковского тоннеля;

— в Маяковском тоннеле;

— на Большой Садовой улице;

— на Садовой-Кудринской улице;

— на Новинском бульваре от Садовой-Кудринской улицы до улицы Новый Арбат.

На этих участках нельзя будет припарковаться до 13:00.

Кроме того, с 05:30 временно закроют для проезда центральные улицы и набережные города. Ограничения введут:

— на Тверской улице от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улицы;

— на 1-й Тверской-Ямской улице от Большой Садовой улицы до улицы Гашека;

— в Оружейном переулке от дома 3, строения 1 до Тверской улицы;

— на Моховой улице от улицы Воздвиженки до Тверской улицы;

— на Москворецкой, Кремлевской, Гончарной, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Болотной, Садовнической и Пречистенской набережных;

— в Театральном проезде;

— на Новой и Старой площадях;

— в Китайгородском проезде;

— на улицах Охотный Ряд, Болотной, Петровке, Балчуг, Солянке, Садовнической от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста, а также на Большой Никитской улице от Моховой улицы до Романова переулка;

— в Лубочном, Фалеевском, 1-м и 2-м Раушских переулках.

Здесь также будет запрещена парковка до 13:00.

С 10:00 до окончания мероприятия повторно закроют участки Волгоградского проспекта и Садового кольца. Нельзя будет проехать по участкам, расположенным:

— на Большом Каменном мосту, Боровицкой площади, улицах Воздвиженке и Новый Арбат, а также на Новинском, Страстном и Тверском бульварах;

— на улицах Петровке, Рождественке, Большая Полянка, Большая Якиманка, Большая Дмитровка, Большая Садовая, Садовой-Кудринской, Садовой-Триумфальной, 1-й и 2-й Брестских, Марксистской, Садовой-Спасской, Старой Басманной и Земляной Вал;

— в боковом проезде улицы Земляной Вал по встречному направлению движения от Большого Дровяного переулка до Таганской площади;

— на Таганской площади;

— на Волгоградском проспекте от Люблинской улицы до Абельмановской улицы и в Проектируемом проезде № 3502.

В местах временных ограничений запрещена парковка до 13:00.

Кроме того, временно изменится схема движения около Таганской площади. С 05:00 до 13:00 будет организовано двустороннее движение:

— на Таганской улице от улицы Рогожский Вал до Товарищеского переулка;

— в переулке Маяковского и Марксистском переулке;

— на улице Александра Солженицына от Таганской площади до улицы Станиславского.

На участках, где введут ограничения в центре и на юго-востоке Москвы, временно закроют подземные пешеходные переходы:

— с 05:00 до окончания мероприятия — на участке Волгоградского проспекта, Садового кольца от станции метро «Таганская» до метро «Маяковская», а также на Тверской улице от метро «Маяковская» до метро «Охотный Ряд»;

— с 10:00 до окончания мероприятия — на участке Садового кольца от станции метро «Маяковская» до улицы Новый Арбат, а также на улице Новый Арбат.

Подземный пешеходный переход будет открыт в районе станции метро «Маяковская».

Жителей и гостей столицы просят быть внимательными и планировать свой маршрут с учетом ограничений. Следить за новостями можно в телеграм-каналах «Дептранс. Оперативно» и «Дептранс Москвы». Подробнее обо всех перекрытиях — на официальном сайте Центра организации дорожного движения.

