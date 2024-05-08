Парад Победы: где ограничат движение транспорта

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Government – Правительства Москвы –
В центре и на юго-востоке Москвы 9 мая временно ограничат движение транспорта. В частности, будут закрыты для проезда участки Волгоградского проспекта и Садового кольца. Это связано с проведением парада Победы.
С 05:00 до 08:00 дороги перекроют:
— в Проектируемом проезде № 3502;
— на Волгоградском проспекте от Люблинской улицы до Абельмановской улицы;
— на Марксистской улице от Абельмановской улицы до Таганской площади;
— на Таганской площади;
— в боковом проезде улицы Земляной Вал от Таганской площади до Большого Дровяного переулка;
— на улице Земляной Вал от Большого Дровяного переулка до Старой Басманной улицы;
— на Садовой-Черногрязской улице от Старой Басманной улицы до Новой Басманной улицы;
— на Садовой-Спасской улице от Новой Басманной улицы до Большой Спасской улицы;
— на Садовом кольце от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады;
— на Самотечной эстакаде;
— на Садовой-Каретной улице от Самотечной эстакады до улицы Малая Дмитровка;
— в Оружейном переулке от Краснопролетарской улицы до 1-й Тверской-Ямской улицы;
— на Садовой-Триумфальной улице от улицы Малая Дмитровка до Маяковского тоннеля;
— в Маяковском тоннеле;
— на Большой Садовой улице;
— на Садовой-Кудринской улице;
— на Новинском бульваре от Садовой-Кудринской улицы до улицы Новый Арбат.
На этих участках нельзя будет припарковаться до 13:00.
Кроме того, с 05:30 временно закроют для проезда центральные улицы и набережные города. Ограничения введут:
— на Тверской улице от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улицы;
— на 1-й Тверской-Ямской улице от Большой Садовой улицы до улицы Гашека;
— в Оружейном переулке от дома 3, строения 1 до Тверской улицы;
— на Моховой улице от улицы Воздвиженки до Тверской улицы;
— на Москворецкой, Кремлевской, Гончарной, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Болотной, Садовнической и Пречистенской набережных;
— в Театральном проезде;
— на Новой и Старой площадях;
— в Китайгородском проезде;
— на улицах Охотный Ряд, Болотной, Петровке, Балчуг, Солянке, Садовнической от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста, а также на Большой Никитской улице от Моховой улицы до Романова переулка;
— в Лубочном, Фалеевском, 1-м и 2-м Раушских переулках.
Здесь также будет запрещена парковка до 13:00.
С 10:00 до окончания мероприятия повторно закроют участки Волгоградского проспекта и Садового кольца. Нельзя будет проехать по участкам, расположенным:
— на Большом Каменном мосту, Боровицкой площади, улицах Воздвиженке и Новый Арбат, а также на Новинском, Страстном и Тверском бульварах;
— на улицах Петровке, Рождественке, Большая Полянка, Большая Якиманка, Большая Дмитровка, Большая Садовая, Садовой-Кудринской, Садовой-Триумфальной, 1-й и 2-й Брестских, Марксистской, Садовой-Спасской, Старой Басманной и Земляной Вал;
— в боковом проезде улицы Земляной Вал по встречному направлению движения от Большого Дровяного переулка до Таганской площади;
— на Таганской площади;
— на Волгоградском проспекте от Люблинской улицы до Абельмановской улицы и в Проектируемом проезде № 3502.
В местах временных ограничений запрещена парковка до 13:00.
Кроме того, временно изменится схема движения около Таганской площади. С 05:00 до 13:00 будет организовано двустороннее движение:
— на Таганской улице от улицы Рогожский Вал до Товарищеского переулка;
— в переулке Маяковского и Марксистском переулке;
— на улице Александра Солженицына от Таганской площади до улицы Станиславского.
На участках, где введут ограничения в центре и на юго-востоке Москвы, временно закроют подземные пешеходные переходы:
— с 05:00 до окончания мероприятия — на участке Волгоградского проспекта, Садового кольца от станции метро «Таганская» до метро «Маяковская», а также на Тверской улице от метро «Маяковская» до метро «Охотный Ряд»;
— с 10:00 до окончания мероприятия — на участке Садового кольца от станции метро «Маяковская» до улицы Новый Арбат, а также на улице Новый Арбат.
Подземный пешеходный переход будет открыт в районе станции метро «Маяковская».
Жителей и гостей столицы просят быть внимательными и планировать свой маршрут с учетом ограничений. Следить за новостями можно в телеграм-каналах «Дептранс. Оперативно» и «Дептранс Москвы». Подробнее обо всех перекрытиях — на официальном сайте Центра организации дорожного движения.
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