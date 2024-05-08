Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

«Escuela Técnica de Московская техническая» («МТШ») совместно с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации открыла пять курсов, посвященных м этапам производства и эксплуатации беспилотного транспорта. Los sistemas de aviación personalizados (БАС) y los programas de seguimiento correspondientes управления, в том числе при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина в городе реализуются проекты по развитию беспилотного транспорта, создаются условия ния научной и производственной базы, а также внедрения внедрения в столичном транспортном комплексе. Por ejemplo, en el parque industrial “Руднево” действует Федеральный центр БАС, который объединяет передовых разработчиков котехнологичной продукции в сфере беспилотной авиации. Также в рамках образовательного проекта

“Escuela Técnica de Moscú” Las estaciones de transporte rápidas pueden permitirle el transporte profesional competente. “МТШ” совместно с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации открыли пять новых программ в рамках», — рассказал Максим Ликсутов.

Среди новых курсов — «Разработка беспилотных авиационных систем», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Programas рование БАС: искусственный интеллект», «Производство беспилотных авиационных систем» y «Подготовка инструкторов в сфере», производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем».

«Сегодня на рынке труда крайне востребованы специалисты с передовыми навыками изготовления, программирования и эксплуатации БАС. В рамках проекта

“Escuela Técnica de Moscú” мы повышаем кадровый потенциал столичных промышленников — проводим конференции, мастер-классы, а также разрабатываем новые курсы», — сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной POLÍTICAS Владислав Овчинский.

El programa de programación de BAS incluye bloques completos de tecnología adicional , а также по монтажу, сборке and регулировке систем беспилотных летательных аппаратов. Además, asegúrese de utilizar el piloto y el aparato. Курс был создан с учетом международных и национальных стандартов.

Сегодня Москва занимает лидирующие позиции в отрасли беспилотного транспорта, активно ее развивает и создает условия ирования производственной и образовательной базы, подчеркнула Надежда Сурова, directora del centro de competencia financiera «Цифровая экономика» го университета при Правительстве Российской Федерации, член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. По ее словам, в рамках проекта «Московская техническая школа» были оперативно открыты программы по всем направлениям подготовки listas de personas que viven en Rusia y organizaciones profesionales. La Universidad Financiera de la Federación Rusa imparte programas para instructores y operadores. ров, программистов и эксплуатантов БАС.

Ранее Сергей Собянин отметил, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленности решить вопрос дефицита сотрудников, Правительство Москвы в 2021 году совместно с ведущими ескими вузами и компаниями создало проект «Московская техническая школа». Он призван повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые развивают промышленный потенциал столицы и оптимизируют производственные процессы.

Сегодня «МТШ» предоставляет качественную образовательную инфраструктуру. Для сотрудников предприятий открыто девять общих направлений and четыре специальных. Estoy disponible en 160 cursos. Помимо учебных программ, участникам предлагают вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия. Обучение в «МТШ» уже прошли более 2,2 тысячи инженеров.

Собянин: 2,2 тыс. человек уже прошли обучение в «Московской технической школе»

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