Новые кадры, цифровизация и роботизация: как нацпроект «Производительность труда» влияет на экономическое развитие Москвы

Национальный проект «Производительность труда» — ключевой инструмент экономического роста. Он помогает повышать эффективность бизнес-процессов и создает предпосылки для цифровизации, автоматизации и роботизации предприятий. Об этом на пленарной сессии дня национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика» Международной выставки-форума «Россия» рассказала Мария Багреева, заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития.

«Сегодня в национальном проекте участвует свыше 300 московских компаний, из которых около 200 относятся к отрасли обрабатывающих производств — это почти четверть крупных и средних промышленных предприятий города. Благодаря инструментам нацпроекта производственные компании в среднем на 40 процентов увеличили производительность труда. Но для того чтобы достичь еще больших результатов, одних технологий бережливого производства недостаточно, и компании это понимают. Те ресурсы, которые они высвобождают благодаря оптимизации рабочих процессов, увеличению производства, направляются на цифровизацию, автоматизацию и роботизацию, таким образом продолжая повышение эффективности работы предприятия. И здесь следующим шагом становится обучение, переобучение кадров, повышение их квалификации», — отметила Мария Багреева.

Сегодня Москва формирует одну пятую часть экономики страны. Для столицы характерен быстрый рост высокотехнологичных отраслей, высокая доля квалифицированных и высококвалифицированных кадров, а также низкий уровень безработицы. Практически все ключевые секторы имеют большие резервы для повышения производительности труда.

«Производительность труда в Москве в два раза выше, чем в среднем по России. И если остальные регионы хотя бы вполовину приблизятся к 2030 году к тому уровню производительности труда, которого столица достигла сегодня, то мы задачу производительности труда решим в целом по стране. Поэтому основная задача сейчас — максимально тиражировать опыт Москвы в том виде, в котором другие регионы смогут его воспринять», — отметил исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правительства России Андрей Белоусов.

В ближайшие годы в Москве планируется увеличить долю промышленных компаний, принимающих участие в национальном проекте. Так, к 2030-му предполагается охватить около 80 процентов крупных и средних предприятий. Кроме того, в нацпроект «Производительность труда» будут вовлечены компании из других отраслей. В их числе строительство, транспорт, туризм, научные исследования и разработки, сфера жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения.

Важным направлением станет внедрение столичных практик в регионах. Уже сегодня ряд компаний, получающих поддержку в рамках нацпроекта, делится опытом на предприятиях собственной филиальной сети в других областях.

Правительством Москвы подписаны соглашения с тремя участниками нацпроекта «Производительность труда» из новых отраслейК нацпроекту «Производительность труда» впервые присоединились представители ту-ристической отрасли Москвы

В основе национального проекта «Производительность труда» лежат технологии бережливого производства. Они позволяют бизнесу без дополнительных инвестиций качественно перестроить свои процессы, повысить эффективность ручного труда, увеличить выпуск продукции и высвободить средства для дальнейшего развития. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

