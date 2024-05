На Эльбрусе открыт сезон восхождений на вершину 5642 метра

Source: MIL-OSI Russian Language News

В мае начались организованные групповые подъемы на главную вершину Европы. Сезон для желающих испытать себя и волю к победе продлится до октября. В этот период туристы могут воспользоваться специальным альпинистским тарифом на подъемник курорта «Эльбрус» под управлением Кавказ.РФ. Те же, кто только думает о восхождении, могут купить готовый тур.

«Наш Эльбрус уникален многообразием активностей и целевых аудиторий, которые привлекает круглый год. Прямо сейчас на курорте еще работают горнолыжные трассы, тренируются спортсмены-сборники, при этом начался период восхождений, также курорт готовится к открытию сезона экотроп. Все это вкупе с мерами господдержки, определенными статусом особой экономической зоны, привлекает частные инвестиции – уже в этом летнем сезоне начинают строительно-монтажные работы четыре из восьми новых резидентов. В высокогорье будут строиться спортивный комплекс и кафе, в ущелье чуть ниже Азау – спортивно-оздоровительный комплекс и гостевые дома», — отмечает Сергей Назаров, заместитель министра экономического развития, курирующий СКФО.

В прошлом летнем сезоне было продано более 11,5 тысяч специальных альпинистских ски-пассов. Восхождение на Эльбрус становится популярным способом перезагрузки и испытания себя. Северо-Кавказский горный клуб — официальный туроператор, дочерняя компания Кавказ.РФ — подготовил восьмидневный тур «Восхождение на Эльбрус». В программу включены акклиматизационные походы разной дальности и сложности, которые позволяют познакомиться с местными красотами, постепенно привыкнуть к нагрузке в условиях кислородного голодания и затем преодолеть подъем на гору.

По мнению спасателей высокогорного курорта, самый комфортный период для восхождений — вторая половина августа, когда погода наиболее стабильна. Правильный и безопасный подъем на двуглавый пятитысячник должен длиться от 7 до 12 дней в зависимости от уровня подготовки, погодных условий, а также с учетом периода акклиматизации.

«К примеру, в советское время начинающим альпинистам перед восхождением необходимо было пройти пешком с рюкзаками через все Баксанское ущелье и обогнуть Эльбрус на разной высоте в течение трех недель – с ночевками в палатках», — рассказывает Руслан Гулиев, начальник аварийно-спасательного формирования курорта «Эльбрус».

Он также добавил, что профессиональный гид, имеющий лицензию, сможет грамотно организовать подготовку и подъем, тем самым свести к минимуму сложности и риски похода. При этом необходимо зарегистрировать группу в МЧС.

Перед восхождением группы размещаются в высокогорном приюте «Липрус» на высоте 3912 м над уровнем моря. Это еще один знаковый объект под управлением Кавказ.РФ. Футуристический вид современной гостиницы привлекает не только восходителей, но и фотографов, блогеров, лидеров мнений. Согласно стратегии развития курорта, принятой Минэкономразвития РФ, высокогорная зона будет дополняться комфортными местами размещения, созданными как Кавказ.РФ, так и частными инвесторами.

Кавказ.РФ — единый институт развития Северо-Кавказского федерального округа. Под управлением Минэкономразвития РФ компания строит и развивает курорты, управляет ОЭЗ туристско-рекреационного типа, создает условия для развития бизнеса в регионе формирует благоприятный инвестиционный климат. В Правительстве РФ СКФО курирует вице-премьер Александр Новак.

