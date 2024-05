На поддержку МСП воссоединенных регионов направят более 3,7 млрд рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал подготовленное Минэкономразвития России распоряжение о выделении более 3,7 млрд рублей на поддержку представителей малого и среднего бизнеса, самозанятых граждан и физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Средства пойдут на развитие центров «Мой бизнес», где по принципу «одного окна» можно получить необходимые услуги для начала и ведения бизнеса. В воссоединенных субъектах также будут профинансированы государственные микрофинансовые и региональные гарантийные организации, которые дают возможность предпринимателям получать льготные микрозаймы и гарантийную поддержку при нехватке обеспечения при привлечении кредитных ресурсов.

Решение направлено на интеграцию представителей бизнеса, самозанятых граждан и начинающих предпринимателей из воссоединенных субъектов Российской Федерации в общую систему поддержки малого и среднего предпринимательства в стране.

Источник финансирования — резервный фонд Правительства РФ.

