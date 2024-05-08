Начался прием заявок на соискание премии Архсовета Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Government – Правительства Москвы –
Архсовет Москвы принимает заявки на соискание премии в области архитектурной журналистики. Лауреатами могут стать журналисты и блогеры, которые создают материалы на темы архитектуры, урбанистики и развития города. Об этом рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.
«Награждение победителей приурочат к праздничной дате — Дню архитектора, оно пройдет одновременно с чествованием финалистов архитектурной премии Москвы. Таким образом мы хотели бы отметить не только лучшие проекты в области градостроительства, но и людей, которые освещают и популяризируют деятельность специалистов в этой области», — отметил Сергей Кузнецов.
Предусмотрены номинации «Архитектор говорит», «Больше, чем проект», а также две номинации для средств массовой информации — «Материал года» и «Журналист года». Авторы могут участвовать в нескольких номинациях, но всего подавать можно не более трех заявок. Их прием продлится до 10 июня включительно.
Работы участников будет оценивать жюри, в составе которого главный архитектор столицы и председатель Архитектурного совета Москвы Сергей Кузнецов, ведущие российские архитекторы, представители девелоперских компаний и медиа.
Конкурс проходит в четвертый раз под эгидой архитектурной премии Москвы. Подробности можно узнать на сайте.
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