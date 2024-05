Начался прием заявок на соискание премии Архсовета Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Архсовет Москвы принимает заявки на соискание премии в области архитектурной журналистики. Лауреатами могут стать журналисты и блогеры, которые создают материалы на темы архитектуры, урбанистики и развития города. Об этом рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

«Награждение победителей приурочат к праздничной дате — Дню архитектора, оно пройдет одновременно с чествованием финалистов архитектурной премии Москвы. Таким образом мы хотели бы отметить не только лучшие проекты в области градостроительства, но и людей, которые освещают и популяризируют деятельность специалистов в этой области», — отметил Сергей Кузнецов.

Предусмотрены номинации «Архитектор говорит», «Больше, чем проект», а также две номинации для средств массовой информации — «Материал года» и «Журналист года». Авторы могут участвовать в нескольких номинациях, но всего подавать можно не более трех заявок. Их прием продлится до 10 июня включительно.

Работы участников будет оценивать жюри, в составе которого главный архитектор столицы и председатель Архитектурного совета Москвы Сергей Кузнецов, ведущие российские архитекторы, представители девелоперских компаний и медиа.

Конкурс проходит в четвертый раз под эгидой архитектурной премии Москвы. Подробности можно узнать на сайте.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI