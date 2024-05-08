Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Más de 1100 clases magistrales, novedosas, botánicas y творческих de clases magistrales en el festival “Moskovskaia весна”. Los huéspedes pueden utilizar imágenes y dibujos animados de niños. Las galerías domésticas de artículos populares y artículos relacionados con artículos de primera necesidad. Además, coloque varios temas en temas históricos y utilice un equipo mágico y único.

Научные эксперименты с весенним солнцем

Весна— удачное время для оптических экспериментов с solнцем. Ученые научной студии Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана расскажут юным сследователям о законах оптики, секретах радуги and солнечного света. Встречи пройдут на Вешняковской улице 9 y 12 maya a las 15:00, 10 maya a las 13:00 y 11 maya a las 12:00. Педагоги помогут юным гостям мастерить браслеты, которые меняют цвет под весенним солнцем. Las clases magistrales se realizan del 9 de mayo a las 17:00, del 10 de mayo a las 14:00 y de las 12 de mayo a las 16:00.

Nuevamente disponible “Ловец солнышка”, antes de las comidas en los usuarios, el horario de atención es de 11 de mayo a las 14:00. А еще научных мастер-classах dete соберут робота в виде жука-сапера и весенний калейдоскоп с красочными узорами, смастерят ственные конструкторы и узнают о жизних и деятельности великих ученых разных времен.

Ресайкл-кашпо и пейзажи в стиле LEVITANA

На площади Революции в период «Московской весны» откроются уютные мастерские по созданию весенних украшений для domа. 8 y 10 maya a las 15:00 y 12 maya a las 17:00 из kрасочной бумаги и бусин deти соберут волшебные фонарики. 8 maya в 16:00, 10 maya в 17:00 y 12 maya в 14:00 в руках юных мастеров раскроют крылья цветочные бабочки из разноцветного и сухих цветов. Además, todas las tarjetas de crédito se pueden guardar en bancos occidentales y en otras cuentas con estilo. Las clases magistrales se realizan del 8 de mayo a las 18:00, de las 11 a las 17:00 y de las 12 a las 16:00.

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Clases históricas y botánicas

О великих князьях, царях, императорах и памятниках русской архитектуры расскажут в проезде Серебрякова 9 y 11 maya a las 12:00 и 17:00. На занятиях гости создадут тематическую игру «Мемо». A las 10 y 12 de mayo a las 13:00 se imparte una clase magistral de estudiantes rusos.

En el bulevar Coptevskom hay clases de botánica. Del 10 al 11 de mayo a las 14:00 y 17:00, se realizarán actividades previas para cerrar los secretos, como una cita previa. рмливать растения. A las 10 de mayo, a las 12:00 y 18:00, se realizará un viaje con personas mayores.

Весенние зарисовки и иллюстрации к книгам

En los festivales de Митинской улице можно будет освоить основы живописи. Все внимание в ходе мастер-классов будет уделено иллюстрациям и оформлению обложек с детства книг. Entonces, el 10 de mayo a las 12:00 y 15:00, прочитают стихи о весне Сергея Есенина and создадут обложку к его книге. 12 de mayo a las 15:00 horas de la mañana алия Бианки. Ее главная героиня синичка рассказывает о жизни на природе в каждый месяц года.

Московский калач и солянка

Clases magistrales de cocina en este país de la tradición rusa y soviética, lugares populares entre nosotros ре. Так, на Ореховом бульваре и улицах Святоозерской и Грекова 8 и 9 may в 15:00 можно будет приготовить молочную кашу лбы — питательного полудикого сорта пшеницы, который на Руси возделывали еще в XVIII столетии. Особенностью этой каши является легкий ореховый аромат. В рамках занятий ее подадут с ягодами.

На Профсоюзной улице и бульваре Дмитрия Донского 11 и 12 mая в 13:00 можно будет сварить густую сытную солянку из тради ционных ингредиентов, которые встречаются в кулинарных книгах XIX века. A las 18:00, на улице Теплый Стан все желающие спекут московский калач с куриной грудкой и тушеными овощами.

Подробная и мастер-классов — на сайте цикла городских уличных мероприятий «Sesiones de verano».

El festival “Московская весна” en el día de hoy se celebra en el festival “Пасхальный дар”. El programa es de 6 a 12 de mayo. Программа объединила исторические кружки и школу юного мореплавателя, кулинарные уроки по приготовлению весенних блюд игры, а также театральные постановки и веселые спектакли для sамых юных гостей.

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