Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Clases magistrales de cocina en este país de la tradición rusa y soviética, lugares populares entre nosotros ре. Так, на Ореховом бульваре и улицах Святоозерской и Грекова 8 и 9 may в 15:00 можно будет приготовить молочную кашу лбы — питательного полудикого сорта пшеницы, который на Руси возделывали еще в XVIII столетии. Особенностью этой каши является легкий ореховый аромат. В рамках занятий ее подадут с ягодами.

En los festivales de Митинской улице можно будет освоить основы живописи. Все внимание в ходе мастер-классов будет уделено иллюстрациям и оформлению обложек с детства книг. Entonces, el 10 de mayo a las 12:00 y 15:00, прочитают стихи о весне Сергея Есенина and создадут обложку к его книге. 12 de mayo a las 15:00 horas de la mañana алия Бианки. Ее главная героиня синичка рассказывает о жизни на природе в каждый месяц года.

Весна— удачное время для оптических экспериментов с solнцем. Ученые научной студии Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана расскажут юным сследователям о законах оптики, секретах радуги and солнечного света. Встречи пройдут на Вешняковской улице 9 y 12 maya a las 15:00, 10 maya a las 13:00 y 11 maya a las 12:00. Педагоги помогут юным гостям мастерить браслеты, которые меняют цвет под весенним солнцем. Las clases magistrales se realizan del 9 de mayo a las 17:00, del 10 de mayo a las 14:00 y de las 12 de mayo a las 16:00.