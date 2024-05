Музыкальный квартирник, мастер-классы и встречи с известными горожанами: что ждет гостей пространства Москвы на выставке «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ближайшие выходные можно интересно провести в пространстве Москвы на Международной выставке-форуме «Россия». Здесь вторую неделю погружают в историю города, вспоминают значимые события нашей страны и знакомят с добрыми традициями.

9 мая, в день 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, гости смогут поучаствовать в викторине о городе-герое Москве, послушать мелодии военных лет и сделать почтовых голубей в технике оригами. Вечером артисты театрального проекта «Живая суббота» устроят музыкальный квартирник, где представят военную столицу глазами деятелей культуры. Гости услышат воспоминания актеров театра и кино Владимира Этуша и Веры Марецкой, поэтов-фронтовиков Константина Симонова и Булата Окуджавы, а также песни московских ополченцев.

Атмосферу прошлых эпох воссоздадут 10 мая вместе с мастерской «Творилки» участники мастер-класса по историческому костюму. Эксперт модной индустрии расскажет о вечной классике и актуальных трендах.

Народная артистка России певица Лариса Долина 11 мая выступит в программе «Музыкальное путешествие через историю Москвы». Культурное наследие города оживет в знакомых мелодиях. Народный артист России актер театра и кино Андрей Соколов расскажет об историческом кино и своих значимых ролях.

12 мая, на Красную горку, с которой возобновлялся сезон венчаний после Великого поста и Пасхи, состоится мастер-класс по росписи свадебных кокошников. Участники узнают об исторических и современных обычаях, связанных с праздником создания новой семьи. Кроме того, своим взглядом на историю Москвы поделится народный артист России актер театра и кино Александр Галибин.

Международная выставка-форум «Россия» работает на ВДНХ со вторника по четверг с 10:00 до 21:00, с пятницы по воскресенье — с 10:00 до 22:00, понедельник — выходной. Пространство Москвы находится в павильоне № 75. Вход на мероприятия свободный, дополнительная регистрация не требуется.

