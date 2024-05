Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Впервые в рамках весенней акции среди участников провели дополнительный розыгрыш. No debe haber más de 40 minutos de activación activa. Esta información se encuentra en mos.ru y en el botón «Zaregistrirovatsya on розыгрыш» en una página especializada и все пять викторин. Из общего числа зарегистрировавшихся генератор случайных чисел выбрал победителей, которые получат билеты в музеи, galerías, usos y programas de televisión con proyectos electrónicos simbólicos. Списки победителей акции «Моя семья — моя Москва», а также дополнительной акции можно посмотреть en сайте и в приложении проекта в разделе «Новости».

Para que las acciones del generador de energía estén disponibles, la cantidad máxima de electricidad disponible ветов в бонусной VICTORINE. Они получат электронные знаки отличия, а также от 250 to 1000 bolas de bolas.

En el proyecto «Активный гражданин» завершилась весенняя акция «Моя семья — моя Москва» , посвященная Году семьи в России. Durante el período de entrega, del 28 de marzo al 1 de mayo, no se requieren 200 horas.