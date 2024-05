Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичная компания, разрабатывающая сканеры и платформы для организации электронных архивов, оцифровала документы времен Великой Отечественной войны к 9 Мая для портала «Память народа». Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Московский разработчик выпускает планетарные сканеры, благодаря которым можно безопасно оцифровывать редкие, ветхие или поврежденные книги и документы разных форматов. К 9 Мая компания отсканировала 550 тысяч материалов времен Великой Отечественной войны: списки частей, карточки раненых, донесения и многое другое», — рассказал Владислав Овчинский.

Портал «Память народа» — общедоступный банк данных об участниках Великой Отечественной войны, вернувшихся с фронта победителями, погибших и пропавших без вести, их подвигах и награждениях. Новые массивы документов и сведений уже доступны пользователям. Столичное предприятие «Элар» выступает в проекте техническим исполнителем.

«Портал помогает миллионам людей по всему миру проследить судьбу своих родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Работа по оцифровке архивных документов и наполнению крупнейшей базы данных продолжается в течение многих лет и имеет особое значение в сохранении памяти о героях и понимании подлинной истории нашей страны», — отметил руководитель департамента маркетинга предприятия Артем Вартанян.

Благодаря отечественным планетарным сканерам можно бесконтактно перевести в цифровой вид техническую документацию, чертежи, архивные подшивки, а также крупноформатные культурные ценности и исторические раритеты. Изделия сконструированы на базе быстросъемных интегрированных узлов. Они оснащаются мощными отечественными промышленными камерами разной степени детализации. Наиболее продвинутая версия обеспечивает разрешение более 3,5 тысячи точек на дюйм. Платформа создает возможность для разработки индивидуальных модификаций под проектные требования заказчиков.

По поручению Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и на развитие производства. В Москве созданы комфортные условия для малых, средних и крупных предприятий. Предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, среди которых целевые займы, субсидии, ряд антикризисных инструментов и другие.

Ежегодно в столице открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI