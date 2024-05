Марат Хуснуллин: Реконструкция набережной в Мариуполе завершится к пляжному сезону

Source: MIL-OSI Russian Language News

На территории Приморского парка в Мариуполе продолжаются работы по его благоустройству в рамках второго этапа. Специалисты вышли на финишную прямую по реконструкции набережной и пляжной зоны общей протяжённостью 2,5 км, сообщил и. о. Заместителя Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Территория в 100 га десятилетиями была заброшена. Сейчас эта зона отдыха обретает вторую жизнь и становится точкой притяжения для жителей и гостей Мариуполя. На городском пляже уже обновили систему освещения, установили детские площадки, пляжные кабинки. Продолжают обустраивать прогулочные и беговые дорожки, перголы, амфитеатр и места для занятий спортом. На набережной отлиты монолитные части пешеходной зоны и развлекательных площадок, зоны для рыбалки. Работы завершатся в июне», – рассказал и. о. вице-премьера.

Марат Хуснуллин напомнил, что в рамках первого этапа работ в Приморском парке под контролем публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» были обустроены три новых смотровых площадки с видом на Азовское море и комфортный спуск к набережной. Также в парке полностью восстановлена главная аллея, проложена новая дорожно-тропиночная сеть и установлен целый ряд спортивных и детских игровых площадок.

«В центральной части парка специалисты обустраивают новый детский тематический маршрут “Тропа сказок„, где уже установлены первые фигуры всем хорошо известных героев сказочных произведений А.С.Пушкина. К 6 июня, к 225-летию со дня рождения великого русского поэта, здесь появится ещё более 20 уличных композиций», – прокомментировал генеральный директор публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян.

