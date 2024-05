Марат Хуснуллин: В России строится 40 млн кв. м энергоэффективного жилья

Source: MIL-OSI Russian Language News

В строительной отрасли России активно применяются энергоэффективные технологии. Так, на начало мая этого года, по данным единой информационной системы жилищного строительства, возводится почти 40 млн кв. м энергоэффективных домов, что составляет порядка 36% от всего строящегося на данный момент жилья в стране. Об этом сообщил и. о. Заместителя Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«В России активно развивается энергоэффективное жилищное строительство. Этому способствуют подготовленный Минстроем и “ДОМ.РФ” зелёный ГОСТ Р для многоквартирных домов, точечные меры финансовой поддержки, системная работа по повышению качества данных об энергоэффективности жилого фонда. Все эти меры создают условия для комфортного проживания граждан, поскольку в энергоэффективных домах существенно снижаются расходы на оплату коммунальных услуг. На начало мая этого года в 78 регионах возводится около 3 тыс. многоквартирных домов с классом энергоэффективности А и выше, что составляет почти 40 млн кв. м из 110 млн кв. м строящегося на сегодня жилья», – сказал Марат Хуснуллин.

И. о. вице-премьера отметил, что больше всего в абсолютных значениях энергоэффективного жилья возводится в Московском регионе (16 млн кв. м), Тюменской (1,9 млн кв. м) и Свердловской областях (1,8 млн кв. м). Также среди лидеров – Приморский край (1,5 млн кв. м), Санкт-Петербург (1,4 млн кв. м). Список регионов, где строится более 1 млн кв. м жилья с классом энергоэффективности А и выше, замыкают Красноярский край и Пензенская область (по 1,1 млн кв. м).

«Снижение энергоёмкости экономики, в том числе в стройотрасли, имеет не только экономический эффект. Мы понимаем, что строить зелёное жильё – значит снижать экологическую нагрузку на наши города, создавать комфортную среду для жизни. Сейчас в регионах возводятся энергоэффективные многоквартирные дома для 800 тысяч семей. Этот тренд необходимо развивать, поэтому “ДОМ.РФ” за счёт собственных средств реализует программу поддержки застройщиков энергоэффективного жилья в 39 регионах», – отметил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

В частности, список регионов по доле строящегося энергоэффективного жилья возглавляет Амурская область (92,7%, или 351,6 тыс. кв. м). Также среди лидеров – Камчатский край (91,7%, 114,3 тыс. кв. м), Республика Коми (91%, 83,8 тыс. кв. м).

Зелёный ГОСТ Р для многоквартирных домов включает требования к высокому классу энергоэффективности, он был введён в действие 1 ноября 2022 года. Ранее требования ГОСТа были проверены в различных климатических районах строительства и протестированы на применимость к устоявшимся практикам проектирования и строительства жилой недвижимости.

