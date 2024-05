Максим Решетников: экономика предложения — это экономика практических решений

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Благоприятный инвестклимат, выгодные и предсказуемые условия для инвесторов обеспечили рост инвестиций в экономику, заявил и.о. министра экономического развития России Максим Решетников в рамках пленарной сессии Дня национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика» Международной выставки-форума «Россия». Дискуссия развернулась вокруг формирования экономики предложения как ключевого фактора развития государства на горизонте до 2030 года.

В работе сессии также принял участие и.о. Первого заместителя Председателя Правительства России Андрей Белоусов. Он отметил, что развитие экономики предложения возможно путем повышения эффективности труда, наращивания производства товаров и услуг, роста инвестиций и доходов и, как следствие, увеличения конечного спроса.

«Необходимо создать условия, когда импульс роста возникает не извне, не со стороны денежного спроса, а появляется внутри самого сектора производства. Достичь этого можно за счет совершенствования структуры занятости, расширения предпринимательской активности, обеспечения роста инвестиций, повышения эффективности реального сектора и сферы услуг, увеличения производительности труда, включая автоматизацию, новые системы управления и освоения технологий искусственного интеллекта», – обозначил основные направления формирования экономики предложения Андрей Белоусов.

В отраслевом разрезе, по его словам, локомотивами роста в структуре товаров и услуг должны стать информационные технологии и связь, культура и спорт, здравоохранение и соцуслуги, образование и научно-техническая деятельность. При этом темп роста предложения в сфере информационных технологий и связи в 2030 году нарастающим итогом к 2024 году должен превысить 130% ВВП.

В числе условий роста экономики предложения Андрей Белоусов отметил четыре основных драйвера: динамику производительности труда, рост инвестиций и изменение структуры источника финансирования инвестиций на протяжении всего периода, рост несырьевого неэнергетического экспорта и формирование транспортно-логистических коридоров для российских грузов.

По словам и.о. министра экономического развития России Максима Решетникова, ценностным ориентиром в работе Правительства по развитию экономики предложения является качество ее ключевых институтов: частной собственности, свободы ценообразования и конкуренции.

Он, в частности, отметил, что к развитию института собственности необходимо активнее привлекать бизнес, продавать ему те государственные активы, которые не являются критически значимыми для национальных интересов и могут эффективнее управляться частным сектором.

«Частные права собственности необходимо расширять в экономике», – подчеркнул Максим Решетников.

Необходимо переосмыслить институт конкуренции, добавил он, выращивать свои компании, которые будут бороться за внутренний рынок. В том числе с иностранцами, приходящими на смену западным компаниям и ведущими себя крайне агрессивно.

«С одной стороны, мы должны развивать конкуренцию, но с другой, – не стать экономикой изоляции. Необходимо найти баланс, и за последние годы мы очень сильно в этом продвинулись», – акцентировал глава Минэкономразвития России.

В условиях санкций и ограничений активно осуществляется защита интересов отечественных производителей, поддерживается принцип конкуренции внутри страны через поиск новых партнеров дружественных государств, расширения зон свободной торговли, роста инвестиций и развития кооперации. В секторе частного капитала формируется благоприятный инвестклимат, выгодные и предсказуемые условия для инвесторов.

«Меняется структура инвестиций, проекты становятся сложнее и технологичнее. Главное – поддержать темпы, не дать «разогнаться» вызовам и ограничениям. Для этого используются инструменты хеджирования процентных рисков, предоставления стабильных условий», – сообщил Максим Решетников.

Значимым, по его словам, являются также вопросы регулирования рынка труда, который показал свою гибкость в условиях аномально низкой безработицы. Большой потенциал имеет «платформенная» экономика маркетплейсов, где значительная доля добавленной стоимости достается реальному сектору.

«Экономика предложения — это в первую очередь экономика прагматизма, понятных практических решений. Сегодня у нас есть окно возможностей, мы понимаем, что большую долю добавленной стоимости необходимо формировать внутри, и под это есть спрос. Это большая совместная работа, развитие диалога власти и бизнеса», – отметил Максим Решетников.

В ходе пленарной сессии обсуждались вопросы экономики предложения, производительности труда, роли федеральной и региональной власти в улучшении инвестиционного климата, поддержки высокотехнологичных отраслей, МСП и деловой активности. Дискуссия развернулась вокруг внедрения бережливого производства, влияния финансового сектора на стимулирование привлечения инвестиций предприятиями, снятия транспортно-логистических ограничений для обеспечения логистического суверенитета страны.

Ключевым инструментом экономического роста и формирования экономики предложений становится национальный проект «Производительность труда», поделилась заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Сегодня в национальном проекте участвует свыше 340 московских компаний, из которых около 200 представлены обрабатывающими производствами – это почти четверть крупных и средних промышленных предприятий города. Благодаря инструментам нацпроекта производственные компании в среднем на 40% увеличили производительность труда. Но для того чтобы достичь еще больших результатов, одних технологий бережливого производства недостаточно. Поэтому те ресурсы, которые компании высвобождают благодаря оптимизации рабочих процессов, повышению производства, направляются на цифровизацию, автоматизацию и роботизацию производства, продолжая таким образом повышение эффективности работы предприятия», – рассказала Мария Багреева.

Залогом успешного развития регионов в целом могут стать инвестиции в производство и человеческий капитал, считает губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Мурманская область — флагман развития арктики. Проекты, которые реализуются при поддержке президента на территории региона, обладают огромным потенциалом. Их объем на ближайшие 10 лет превышает 3 трлн рублей инвестиций. Впервые за 33 года, благодаря росту экономики, рабочим местам, изменению качества жизни, в регионе отмечается миграционный прирост населения», – прокомментировал глава области.

О влиянии развития экономики новых субъектов на экономику России в целом рассказал председатель ПСБ Петр Фрадков.

«Когда мы говорим про становление экономики предложения, мы имеем в виду создание инфраструктуры, сети, в том числе банковской, энергетической, транспортной, создание производственных мощностей, высоких технологий и так далее. Все это в первую очередь регионы. В частности, большой вклад в развитие нашей экономики могут дать новые субъекты. И важным драйвером этого процесса является кредитование. По нашим оценкам, заемное финансирование в размере более 1,5 трлн рублей к 2030 году позволит выйти регионам на среднероссийские социально-экономические показатели, тем самым значительно увеличив их вклад в экономику страны», — сказал Петр Фрадков.

На роли частного бизнеса в формировании экономики предложения сосредоточил внимание собравшихся генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Без учета госсектора каждый второй рубль в отраслях, озвученных Андреем Рэмовичем, вносит в экономику именно малый и средний бизнес. В 2023 году доля кредитов МСП в общем объеме кредитования достигла 21%. Для сравнения в 2020 году этот показатель составлял только 10%. При этом в количестве кредитов МСП выросли почти в 2 раза (на 72%) и по итогам 2023 года на них пришлось 92% всех выданных кредитов. Это говорит о том, что малый и средний бизнес стремится к развитию и масштабированию», – считает Александр Исаевич.

С созданием международной транспортной сети связывает раскрытие транспортного потенциала России председатель совета директоров Группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев.

«В ближайшее десятилетие на фоне роста населения и низкой стоимости рабочей силы всё большую роль в мировой экономике будет играть африканский континент: и как центр производства, и как рынок потребления. Необходимо строить логистические центры в Северной Африке, на восточном побережье континента, равно как и в Юго-Восточной Азии. Мы уже ведем переговоры со Шри-Ланкой о создании контейнерного хаба для перевозок из Индии и других стран региона через Иран и сопредельные государства в Россию. Без таких хабов у нас не будет ни транспортного суверенитета, ни стабильной международной логистики», – отметил Сергей Шишкарев.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI