Максим Решетников: преференциальное соглашение ЕАЭС с Монголией даст импульс развитию взаимной торговли

Бысший Евразийский экономический совет принял решение о начале переговоров по заключению преференциального торгового соглашения с Монголией.

Юбилейное заседание ВЕЭС состоялось в среду, 8 мая. В нем принял участие Президент РФ Владимир Путин, а также лидеры стран – членов ЕАЭС: президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян, к которым присоединились главы государств-наблюдателей – президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Кубы Мигель Диас-Канель.

Соглашение, к проработке которого уже приступили специалисты Минэкономразвития России, призвано укрепить стратегический характер российско-монгольских отношений, углубить торгово-экономическое сотрудничество, дополнительно стимулировать взаимную торговлю.

«Россия – второй по величине поставщик товаров в Монголию. Заключение соглашения позволит нашим экспортерам получить уникальный доступ на монгольский рынок, а также дополнительно повысить конкурентоспособность российских товаров в Монголии», – отметил и.о. министра экономического развития РФ Максим Решетников, который принял участие в заседании ВЕЭС в составе российской делегации.

В настоящее время у Монголии есть всего лишь одно соглашение, которое устанавливает преференциальные условия торговли. Оно заключено с Японией. Другие страны такого режима с Монголией не имеют. Такая ситуация создает дополнительные возможности для наращивания торгового-экономического сотрудничества с Улан-Батором как для Москвы, так и для всего Союза в целом.

Предполагается, что на первоначальном этапе соглашение будет охватывать ограниченную номенклатуру промышленных и сельскохозяйственных товаров – порядка 400 позиций. В будущем стороны смогут согласовать заключение полноформатного соглашения о свободной торговле.

И.о. министра напомнил, что у России уже есть успешный опыт заключения соглашений с ограниченным товарным охватом. В частности, аналогичное соглашение с Ираном за период своего действия позволило более чем в 2 раза нарастить взаимный товарооборот перед заключением полноформатного договора. «Рассчитываем, что заключение соглашения с Монголией также позволит добиться роста и диверсификации взаимной торговли», – заключил Максим Решетников.

Выйти на подписание соглашения стороны намерены уже в конце текущего года.

