Знатоков избирательного права среди школьников определили в ГУУ

В Государственном университете управления состоялся финал обучающего квеста «Юный избиратель», реализованный студентами ГУУ, которые являются членами молодёжной избирательной комиссии района Выхино-Жулебино, при поддержке Территориальной избирательной комиссии района.

С приветственным словом к участникам обратились заведующий кафедрой государственного управления и политических технологий ГУУ Николай Омельченко, председатель ТИК района Выхино-Жулебино Оксана Марченко и помощник председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Воронин. Все выступающие отметили важность проводимого проекта, высокий уровень его организации и подготовки самих студентов.

Квест «Юный избиратель» – это просветительский проект, направленный на повышение правовой грамотности обучающихся, в котором приняли участие все школы района Выхино-Жулебино.

Студенты-политологи ИГУиП ГУУ за 2023-2024 учебный год провели 19 встреч со школьниками, на которых в рамках квеста ребята соревновались в лучшем знании вопросов избирательного права. Всего в отборочном туре приняли участие 574 обучающихся из 7 школ района. Отдельные показательные игры также были проведены в образовательных учреждениях других районов Москвы и Московской области.

Финалисты, которыми стали победители отборочных туров, собрались в ГУУ, чтобы сразиться за звание лучшего, отвечая на вопросы настольной игры «Кто станет мэром?», разработанной нашими студентами.

По результатам проведенных игр победителями финала стали: Дмитрий Зайцев (школа № 1359), Дарья Летичевская (школа № 1359), Виктория Капустина (школа № 1363), Максим Андреев (школа № 1793), Федор Носов (школа №1793), Артем Петренко (школа № 1905). Ребята, помимо традиционных дипломов и медалей, получили также памятные подарки от Московской городской избирательной комиссии.

За помощь в организации обучающего квеста «Юный избиратель» Государственный университет управления был отмечен благодарственным письмом Председателя Московской городской избирательной комиссии Ольги Кирилловой.

Также благодарственными письмами за активное участие в разработке и реализации проекта были награждены студенты ИГУиП ГУУ: председатель молодежной избирательной комиссии района Дарья Савватеева и члены комиссии Анна Батарчукова, Полина Бут и Ксения Звягинцева.

«Проект не завершается, а продолжает работу по правовому просвещению молодежи. Полученный опыт будет использован для улучшения методического материала игры и распространения положительного опыта в других районах Москвы и других регионах. Уже есть договоренность передать комплект игры в Херсонскую область», — поделилась автор проекта Дарья Савватеева.

Отметим, что Дарья в 2023 году на IV Форуме Молодежных избирательных комиссий выиграла грант от Росмолодежи на реализацию проекта «Юный избиратель».

Студенты ГУУ, которые хотят стать частью молодежной избирательной комиссии района Выхино-Жулебино, могут до октября 2024 года подать заявку, написав в группу ВКонтакте или Телеграмм-канал комиссии.

