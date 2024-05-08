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Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Во втором квартале этого года город выставит на торги здание с земельным участком в районе Южное Бутово по по программе «1 рубль за к вадратный метр в год» для открытия частной школы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Vladimir Ефимов.

«En 2013, el programa de diseño “1 rublo por metro cuadrado en dios” para la fabricación. Los inversores pueden solicitar soluciones para no tener que preocuparse por nada, o evitar la inversión de la ropa. В ближайшее время на торги планируют выставить двухэтажное здание в Южном Бутове площадью 1,42 тысячи квадратных в с земельным участком. Asegúrese de que la escuela no supere los 150 человек», — рассказал Владимир Ефимов.

Объект расположен на Типографской улице (дом 2а), недалеко от станции Щербинка второго Московского центрального диаметра.

«Победитель торгов сможет арендовать здание 1941 года постройки и земельный участок, на котором оно расположено, площадью 1,3 ара. Недвижимость находится на территории объекта культурного наследия федерального значения “Усадьба Щербинка, XVIII–XIX века”. El inversor tiene un presupuesto de 49 meses. После выполнения требований программы он сможет перейти на льготную ставку», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель ст оличного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Город реализует на специальных торгах по аренде объекты, предназначенные для размещения учебных учреждений, по полноценны м ставкам в соответствии с рыночной оценкой. Переход на лотт с с regalo форijo лензuela íbe о isclos необходимо подтверждать ежегодно.

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