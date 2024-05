Защита от коррозии и новые материалы для протезов: какие перспективные разработки выявляют в рамках городского проекта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Пилотный проект Правительства Москвы по поиску новых технологических решений в научно-исследовательских институтах и высших учебных заведениях поможет коммерциализировать научный потенциал и внедрить новые разработки в промышленный оборот.

Проект реализует Московский инновационный кластер и Национальная ассоциация трансфера технологий (НАТТ). Он направлен на оказание поддержки университетам и научным организациям в получении дохода от использования технологий, разработанных в их стенах. В программе участвуют исследовательские центры и институты Российской академии наук (РАН), Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева и Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

«Высшие учебные заведения и научно-исследовательские институты разрабатывают уникальные технологии, однако не всегда внедряют их в реальный сектор экономики. Пилотный проект Правительства Москвы позволяет вузам и НИИ выявлять наиболее перспективные разработки, управлять правами на них и находить заказчиков в лице государственных и частных компаний», — рассказала Кристина Кострома, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

При поддержке города эксперты НАТТ провели специальные курсы, которые длились две недели. Представителей научных организаций научили проводить инвентаризацию интеллектуальной собственности и выявлять новые решения, соответствующие запросам потенциальных заказчиков. Ими выступают крупные корпорации, у которых теперь появилась возможность изучить предложения разработчиков на единой платформе.

Специалисты НАТТ также помогли проанализировать коммерческий потенциал и востребованность разработок вузов и НИИ. В результате специалисты отобрали портфели интеллектуальных прав и подготовили рекомендации по их дальнейшей коммерциализации.

«В ходе работы вместе с сотрудниками университетов и институтов РАН мы постарались показать им то, как бизнес смотрит на научные разработки и отбирает проекты для внедрения и инвестирования. По итогам пилотного проекта на платформе оборота прав разместят не менее 10 портфелей прав на результаты интеллектуальной деятельности с учетом целевых рынков и потребителей», — отметил исполнительный директор НАТТ Алексей Филимонов.

Реагенты для сточных вод и новые материалы для протезов

Среди разработок — новые ингибиторы коррозии черных и цветных металлов. Сотрудники Института физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН разработали специальные вещества, которые помогают спрогнозировать скорость разрушения стали, цинка, меди и алюминия в разных условиях эксплуатации, позволяют увеличить сроки защиты от атмосферной коррозии и срок службы металлических конструкций. Ежегодно коррозии подвергается 1–1,5 процента всего металла, накопленного и используемого в мире, а его безвозвратные потери составляют около 20 процентов от годового производства. Разработка пригодится в металлургии, машиностроении и нефтегазовой отрасли для защиты металлических изделий и оборудования, внутренних поверхностей труб, емкостей и резервуаров.

Еще один проект представили сотрудники Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева. Он позволит снизить уровень загрязнения окружающей среды промышленными сточными водами. Специалисты разработали химические реагенты, которые объединяют мелкие частицы масел, порошковых углеродных материалов и солей тяжелых металлов в более крупные. Это позволяет легче удалить загрязняющие вещества из воды. Ученые также разработали мобильные установки для очистки и обеззараживания сточных вод. Благодаря им отпадет необходимость прокладывать канализацию до стационарных очистных сооружений. Новые технологии могут быть использованы на предприятиях химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, легкой, текстильной, пищевой и других отраслей промышленности.

Ученые Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы разработали новые материалы для лицевых протезов, технологии их создания, включая 3D-моделирование, и новые средства ухода за ними. Протезы эстетичны, хорошо защищают поврежденные ткани от внешних воздействий и могут частично восполнить функции утраченных органов. Новые технологии позволяют создавать более совершенные лицевые протезы и таким образом повысить качество жизни пациентов.

Придумать, испытать, найти клиентов: как Москва помогает разработчикам внедрять инновацииСтоличным инноваторам компенсировали расходы на патентование 1128 изобретений и полезных моделей

Московский инновационный кластер способствует созданию условий для реализации приоритетных направлений научно-технического развития в столице: по разработке и внедрению инновационных технологий, обеспечению научно-технической и производственной кооперации, эффективному взаимодействию всех участников инновационной экосистемы города. В состав кластера входит более 38 тысяч организаций из Москвы и других регионов России.

Национальная ассоциация трансфера технологий объединяет крупные высокотехнологичные компании, университеты, научные организации и институты развития. Она занимается коммерциализацией научно-технических разработок и передачей прав на них для последующего применения. Предприятиям предлагают набор инструментов и сервисов, направленных на повышение эффективности взаимодействия науки и бизнеса. На цифровой платформе крупные производственные корпорации размещают технологически запросы на ранние разработки, а вузы, институты, малые инновационные предприятия и стартапы предлагают свои решения.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI