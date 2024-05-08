До 17 метров в секунду: в столице ожидается сильный ветер

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Согласно прогнозам синоптиков сегодня в Москве ухудшится погода. Ожидается сильный ветер — его скорость будет достигать 12–17 метров в секунду. Он сохранится до вечера.

Порывы ветра могут повредить линии электропередачи и слабо укрепленные конструкции. Горожан просят быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковаться рядом с ними. Автомобилистам необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.

В чрезвычайной ситуации следует звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.

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