Дайджест #ГУУговорит: установки Путина

Миновала ещё одна короткая неделя, на которой успело произойти очень важное для страны событие – инаугурация Президента России Владимира Путина, во время которой он обозначил стратегические задачи развития государства. Так что экспертам ГУУ было что обсудить. Кроме того, затрагивались темы опережения Россией Китая по темпам экономического роста, падения цен на вторичное жильё, снижение уровня бедности, эмоционального выгорания на работе, новых правилах для дачников и даже вопросы написания слова «Бог».

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков прогнозирует дефолт на Украине. «Для Украины ситуация с тем, что кредиторы начинают требовать возврата долгов и уплаты процентов, грозит очень тяжелыми последствиями, то есть по большому счету дефолт на Украине начинает выглядеть всё более и более реальным», — отметил экономист.

— Также Максим Чирков высказался о решении оставить ключевую ставку на уровне 16% годовых. «В прошлом году ВВП увеличился на 3,6%, реальные зарплаты на 8%. По текущему году 6,6% перерабатывающей промышленности. На этом фоне я бы не опасался брать ипотеку. И, в целом, придерживаюсь мнения, что ключевая ставка будет снижена во второй половине 2024 года», — считает эксперт.

— Кроме того, Максим Чирков заявил, что Россия опередила Китай в темпах роста экономики. «Дело в том, что в принципе в России экономический рост идет по очень многим отраслям промышленности. Основным драйвером экономического роста я бы назвал не военно-промышленный комплекс, а внутренний спрос», — объяснил экономист.

— Также Максим Чирков указал на влияние отказа от поставок энергоресурсов из РФ на цены в Европе. «В условиях ограничения поставок трубопроводного газа из России потребители в Европе вынуждены платить больше, то есть платить рыночную цену. Ситуация с антироссийскими санкциями не улучшается, соответственно ситуация с электроэнергией, с ценами на газ полностью в руках биржевых спекулянтов», — сказал Максим Чирков.

— Заведующая кафедрой русского языка ГУУ Лариса Талалова объяснила, почему слово «Бог» пишется с заглавной буквы. В СССР написание слов, относящихся к религии, никак не регламентировалось. В наше время «слово «Бог» в значении божества монотеистической (христианство, ислам, иудаизм) религии уже пишется с прописной буквы, поскольку приравнивается к имени собственному», – рассказала специалист.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов назвал негативные факторы для роста мировой экономики. «Если рассматривать отдельные регионы, то в Европе нет почти никаких предпосылок возобновления роста. Экономика Германии, продолжая фактически находиться в рецессии и сталкиваясь со структурными барьерами роста, отрицательно воздействует на другие страны Европейского союза (ЕС)», – указал экономист.

— Ещё Евгений Смирнов обсудил возможные санкции в отношении стран, которые отказываются от доллара. «Санкции в отношении отказывающихся от доллара стран вряд ли будут вводиться в перспективе. Чем больше стран отказываются от доллара, тем в меньшей степени они ощущают на себе эти самые санкции. Таким образом, отказ от доллара — это средство снижения уязвимости от санкций», — поясняет Смирнов.

— Помимо этого Евгений Смирнов заявил, что обойти санкции за счет торговли в нацвалютах невозможно. По мнению экономиста, гораздо большие надежды для обхода санкций следует возлагать на цифровой рубль. В условиях, когда Россия отрезана от системы глобальных межбанковских коммуникаций SWIFT, он мог бы стать безопасным, надежным и удобным инструментом внешнеторговых расчетов.

— Также Евгений Смирнов обратил внимание на сложности межгосударственного сотрудничества в условиях геоэкономической фрагментации. «Помимо влияния конфликтов, самые сложные задачи развития и экономического сотрудничества придётся решать после завершения этих конфликтов. На этом этапе необходимо будет определить, в рамках каких моделей будет функционировать глобальная торговля и международная кооперация на корпоративном и страновом уровнях», – считает Евгений Смирнов.

— Доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Ирина Щербакова рассказала, как справиться с эмоциональным выгоранием на работе. Не доводите организм до полной разрядки, иногда отключайте мобильный, вносите перемены в привычный порядок дел. «Если вы не можете справиться с эмоциональным выгоранием сами, не можете наладить свой сон или режим дня, не стесняйтесь обратиться к специалистам: психологам, психотерапевтам или врачам», — советует эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева назвала причины роста спроса на ипотеку для ИЖС (индивидуального жилищного строительства). «Играет роль и изменение восприятия потребителем загородного дома, он уже не рассматривается как дачный, причём для летнего пребывания, а позиционируется как место постоянного проживания. Конечно, до «одноэтажной» России пока далеко, но с развитием пригородов крупных городов, малых городов и поселений данный вид ипотеки будет расти», – уверена эксперт.

— Также Наталья Казанцева рассказала о падении цен на вторичное жильё. Лидируют по темпам снижения цен на вторичное жильё Рязань, Владивосток, город Балашиха Московской области, Магнитогорск, Тула. Там цены на «вторичке» в апреле по сравнению с мартом упали в среднем на 0,9-1%, а это достаточно существенное падение, отмечает экономист.

— Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения» ГУУ Валерия Иванова дала прогноз роста цен на лето. Кроме всего прочего, подорожают стройматериалы. «Причина тому не только сезонный спрос, но и нужда в стройматериалах на присоединенных территориях и в зонах, пострадавших от разрушительного паводка этой весной. Цена на стройматериалы вырастет от 17% до 32%», – считает экономист.

— Доцент кафедры частного права ГУУ Владимир Попов рассказал какие правила и штрафы для дачников действуют в 2024 году. «В текущем году перечень растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, пополнил один из вьюнков (Ипомея трехцветная, она же Ipomoea tricolor). Теперь за незаконное культивирование упомянутого растения наступает административная или уголовная ответственность (от 10 растений)», – предупреждает юрист.

— Доцент кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова высказала мнение, что увеличение МРОТ лишь повысит бедность россиян. Повышение МРОТ в ближайшее время до 30 тыс. рублей нецелесообразно, это лишь усилит инфляцию и сделает россиян беднее, так как их реальные доходы упадут, считает эксперт.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ и экономики, эксперт Госдумы и Центробанка РФ Константин Андрианов ожидает падение национальной валюты до 100 рублей за доллар уже в 2024 году. Покупка долларов Минфином и Центробанком таят в себе значительную опасность. Ослабление рубля вследствие долларовых покупок Министерством финансов вызывает у валютных трейдеров недоверие к рублю и провоцирует их к отказу от него, следствием чего становится его дальнейшее ослабление, объяснил экономист.

— Уже на следующий день Константин Андрианов обсуждал возможность падения курса до 200 рублей за доллар. «Правда, справедливости ради, стоит отметить, что градус апокалиптичности предположений и опасений в отношении ожидаемого курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам снизился. Если еще пару месяцев назад в народе ходили разговоры о возможности обвала рубля до 150 и даже до 200 за доллар, то сейчас эта планка понизилась до 120», – успокаивает эксперт.

— Доцент кафедры бухгалтерского учета, аудита и налогообложения ГУУ Елена Шаповал прокомментировала решение Минтруда приравнять к работе медосмотры в выходные дни. «У работодателей есть возможность объединить первый этап диспансеризации с медицинским осмотром. В этом случае результаты учитываются врачебной комиссией при подготовке медицинского заключения, а расходы оплачиваются из системы обязательного медицинского страхования (ОМС)», – сообщила эксперт.

— Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина приняла участие в обсуждении поставленной Владимиром Путиным задачи сократить уровень разрыва в бюджетной обеспеченности между российскими регионами. Эксперт уверена, что снизить разрыв можно благодаря распределению бюджетных трансфертов от наиболее успешных регионов к дотационным. Также необходимо создать условия, при которых регионы будут заинтересованы в формировании своих точек роста регионального развития.

— Кроме того, Галина Сорокина указала на причины падения уровня бедности в России. «С учетом сокращения безработицы и роста средних заработных плат по стране уровень минимальных доходов населения вырос. Плюс ко всему, государственная поддержка малоимущих и семей с детьми стала более адресной, что также позволило снизить уровень бедности», – объяснила Галина Сорокина.

— Также Галина Сорокина сравнила существующие нормы жилья с целью 33 кв. метра. Экономист считает это амбициозной и сложно достижимой задачей. «Дело в том, что сегодня минимальная санитарная норма составляет 6 квадратных метров, а нормативная площадь по регионам России, то есть норматив, по которому предоставляется новое жилье, например, при улучшении жилищных условий в среднем составляет 18 метров», – указала эксперт.

Поздравляем с наступающим Днём Победы и желаем приятных выходных.

