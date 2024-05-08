Город выставил на торги 39 машино-мест на Волжском бульваре

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На городские торги выставили машино-места в одном из паркингов Рязанского района столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Автовладельцы Рязанского района смогут приобрести у города машино-места в многоуровневом паркинге на Волжском бульваре. Всего доступно 39 парковочных мест площадью от 12 до 15 квадратных метров. Их реализуют посредством публичного предложения, что предполагает понижение цены в ходе торгов. Заявочные кампании завершатся в период с 17 по 24 мая, в зависимости от выбранного лота», — рассказал Кирилл Пуртов.

Паркинг находится рядом с жилым массивом по адресу: Волжский бульвар, дом 1, корпус 2. Рядом есть удобный выезд на Окскую улицу и две важные городские магистрали — Волгоградский и Рязанский проспекты, а также вся необходимая автомобилистам инфраструктура: автозаправки, мойки, пункты техосмотра и шиномонтажа.

Торги пройдут с 29 мая по 5 июня. Для участия в них понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома: вся процедура проходит онлайн.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других нацпроектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.

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