Городская парковка в майские выходные будет бесплатной

В праздничные выходные, 9, 10 и 11 мая, оставить машину на всех улицах столицы можно будет бесплатно. Город традиционно отменит плату за парковки.

12 мая оплачивать ее нужно будет только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме на протяжении всех праздников.

Водителей просят соблюдать правила остановки и стоянки.

