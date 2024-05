В Южнопортовом районе завершилось строительство дома для участников программы реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Южнопортовом районе завершилось строительство дома для переселения участников программы реновации. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Дом возвели по индивидуальному проекту по адресу: 1-я улица Машиностроения, владение 5а. Новостройка находится в пяти минутах ходьбы от станции метро “Дубровка”. Это двухсекционное здание с подземным паркингом, симметричным дизайном и оригинальной архитектурой. В новостройке 182 квартиры с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации, три из которых оборудовали для маломобильных граждан», — рассказал глава ведомства.

Фасад дома облицевали кирпичом и клинкерной плиткой. Благодаря использованным в оформлении бежевым и коричневым оттенкам здание гармонично вписалось в окружающую застройку. На фасадах установили металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформили витражным остеклением.

В новостройке 84 однокомнатные, 52 двухкомнатные и 46 трехкомнатных квартир. Готовая улучшенная отделка во всех помещениях полностью соответствует утвержденным стандартам программы реновации.

Первые этажи сделали нежилыми — с вестибюлем и лифтовым холлом. Там также разместили кладовые для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики и технические помещения.

В каждой секции установили грузопассажирские лифты, которые оснастили визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оборудовали системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Придомовую территорию благоустроили и озеленили. Во дворе есть детская и спортивная площадки, место для отдыха. Там же разбили газоны и цветники, высадили деревья и кустарники.

Мэр Москвы рассказал о реализации программы реновацииСобянин: Помощь города при переезде по реновации получили 115 тысяч человек

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек для более чем 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

