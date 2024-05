В университете продолжаются мероприятия в преддверии Дня Победы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Студенты петербургских вузов у мемориала «Рубежный камень»

Возложение цветов к мемориалу ополченцам

3 мая обучающиеся СПбГАСУ вместе со студентами других петербургских вузов приняли участие в акции «Остановка “Подвиг”». Они посетили Невский пятачок – знаменитый плацдарм, удерживавшийся советскими войсками и сыгравший решающую роль в прорыве блокады Ленинграда. Именно здесь проходили одни из самых ожесточённых боев Великой Отечественной войны.

8 мая наши студенты почтили память героев у мемориала ополченцам Ленинского района. В сквере у Балтийского вокзала Петербурга прошла церемония возложения цветов.

Это место – символ мужества и самопожертвования жителей, ушедших на фронт в составе Ленинградской армии народного ополчения. Подвиг ополченцев служит примером несокрушимости, взаимной поддержки и единства нашего народа.

Увековечить память о героях Великой Отечественной призвана онлайн-фотовыставка «Бессмертный полк», организованная Центром студенческого досуга и творчества «Кирпич». В альбоме в социальной сети ВКонтакте представлены материалы, предоставленные преподавателями, сотрудниками, студентами нашего вуза. Из этих фотографий будет создан видеоряд для трансляции на всех мониторах, установленных в университете. Кроме того, в главном холле университета проходит экспозиция «Лица Победы», посвящённая студентам, преподавателям и выпускникам нашего вуза, сражавшимся на фронтах и трудившимся на ответственных участках в тылу.

Выставка на факультете судебных экспертиз

С 6 по 8 мая на факультете судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте была организована уже ставшая традиционной выставка, посвящённая Дню Победы. На выставке представили экспонаты – изображения, фотографии, личные вещи, а также газеты времён Великой Отечественной, отражающие героические подвиги советских воинов. Кроме того, выставка рассказывала о семейных историях наших студентов, связанных с их родными, сражавшимися на фронтах. Каждый рассказ – память об их мужестве.

«Эта выставка раскрывает перед нами живые истории, запечатлённые в памяти и сердцах потомков. Она призывает нас помнить и чтить тех, кто отдал свои жизни за наше будущее», – рассказала председатель студенческого совета ФСЭиПСТ Рената Хажиева.

«Знать историю, помнить подвиги наших предков – значит быть патриотом, – считает заместитель декана факультета по учебной работе Елена Иванова. – Мы рады, что на нашем факультете обучаются такие неравнодушные, воспитанные в духе любви к Отечеству ребята! Наша задача – сохранить память о подвиге народа, который своим единством и сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, свободу и независимость. День Победы – это праздник, объединяющий поколения. Мы помним свою историю и гордимся ею!»

Символы Победы появились в окнах учебных корпусов и общежития нашего университета. СПбГАСУ присоединился ко Всероссийской акции «Окна Победы», которую проводит Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых» при поддержке Минобрнауки России. Акция направлена на сохранение исторической памяти и преемственности поколений.

