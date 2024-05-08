В столице 9 мая ожидаются заморозки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В ночь на 9 мая в Москве ожидаются заморозки. Местами температура может понизиться до минус шести градусов. Морозная погода также сохранится в утренние часы.

Москвичей просят быть готовыми к ухудшению погодных условий и соблюдать меры безопасности. По возможности лучше ограничить время пребывания на улице. При выходе из дома следует выбирать удобную и теплую одежду и обувь. Автомобилистам советуют быть особенно внимательными на дорогах.

В чрезвычайной ситуации необходимо звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.

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