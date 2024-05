В столице создадут почти 200 тысяч рабочих мест благодаря программе комплексного развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице в активной стадии реализации находится 77 проектов комплексного развития территорий. В их рамках планируется возвести около 8,5 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По программе комплексного развития территорий инвесторы и назначенные городом операторы реорганизуют участки общей площадью более тысячи гектаров. Они построят около 8,5 миллиона квадратных метров общественно-деловой и производственной недвижимости. Это обеспечит районы социальной, спортивной и промышленной инфраструктурой. Благодаря реализации 77 проектов появится более 196 тысяч рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Программа комплексного развития территорий позволяет обеспечить баланс городской застройки. В разных районах столицы на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий возводят современные жилые и деловые кварталы, социальные и спортивные объекты, а также новые производства, логистические центры и технопарки.

«Самый крупный проект по числу создаваемых рабочих мест реализуется в районе Беговой. Там на территории площадью 63,55 гектара планируется возвести почти миллион квадратных метров общественно-деловой недвижимости. В результате появятся объекты, на которых смогут трудоустроиться 24,8 тысячи человек. В ходе реорганизации еще двух крупных площадок в Печатниках и Южном Тушине планируется создать 18,5 тысячи и 15 тысяч рабочих мест соответственно», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее Мэр Москвы рассказал, что всего в рамках реализации этих 77 проектов комплексного развития территорий на месте старых зданий и складов появится более 19,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Их реализуют по поручению Сергея Собянина.

