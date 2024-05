В столице обновили более 70 домов, где жили герои Великой Отечественной войны

Source: MIL-OSI Russian Language News

За время реализации программы капитального ремонта жилого фонда в столице обновили 71 дом, где жили герои Великой Отечественной войны, рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Дом на улице Якорной

В доме 8, корпусе 1 на улице Якорной жил Николай Свищев, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

Девятиэтажный дом был построен в 1966 году по проекту типовой серии. Он строг и геометричен, имеет лоджии с нишами.

В рамках капитального ремонта здесь прошли комплексные работы по восстановлению фасада, крыши и инженерных систем. Специалисты промыли открытые плоскости внешней стороны здания, обработали их антигрибковым составом и загерметизировали швы. Фасад дома окрасили. На балконах заменили экраны и отливы, выровняли геометрию панелей и восстановили напольное покрытие. В местах общего пользования установили современные окна, а также привели в порядок входные группы. На завершающем этапе устроили новую асфальтобетонную отмостку, отремонтировали керамическую плитку цоколя и откосы.

Дом на Зеленом проспекте

В доме 83, корпусе 4 на Зеленом проспекте с 1985 по 2014 год жил Герой Советского Союза полковник Григорий Добрунов. Он принимал участие в боях на Воронежском, Юго-Западном и 1-м Украинском фронтах, в частности в Сталинградской и Курской битвах, битве за Днепр, в освобождении Киева, Висло-Одерской и Берлинской операциях.

19-этажный дом на Зеленом проспекте был построен в 1984 году по проекту типовой серии. Здание имеет сложную форму. Главный фасад выделен лоджиями, которые расположены по всей его плоскости в несколько рядов.

В рамках капитального ремонта специалисты привели в порядок фасад и подъезды.

Дом на улице Куусинена

В этом году в рамках программы капитального ремонта восстановят дом 6, корпус 13 на улице Куусинена. Здесь с 1969 по 2006 год жил Герой Советского Союза артиллерист командир дивизиона 32-го артиллерийского полка 31-й Сталинградской Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии 52-й армии 2-го Украинского фронта Геннадий Горохов. Его соседом был ветеран Великой Отечественной войны — полковник танкист Иван Приходько. Он участвовал в боях на Юго-Западном, 3-м Украинском и 2-м Прибалтийском фронтах в качестве командира танковой роты, а затем руководил батареей самоходных артиллерийских установок. 24 июня 1945-го Иван Приходько принимал участие в Параде Победы.

Девятиэтажный дом на улице Куусинена был построен в 1968 году по проекту типовой серии. Он выполнен в утонченном стиле, который был распространен в архитектуре второй половины XX века. На фасадах расположены вертикальные группы балконов и лоджий.

В рамках капитального ремонта специалисты промоют плоскости внешней стороны здания от накопившихся загрязнений, отремонтируют кирпичную кладку и выветренные швы. Затем выполнят гидрофобизацию кирпичного фасада для защиты от атмосферных осадков, а также заменят систему центрального отопления. В завершение приведут в порядок балконы, обновят цокольное покрытие, отливы и входные группы.

