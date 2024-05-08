В Москве сохранится сильный ветер

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сильный ветер сохранится в столице до конца дня. Его порывы достигают 16 метров в секунду. Зафиксированы случаи падения деревьев, повреждения конструкций.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Специалисты оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.

На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Под особым контролем — функционирование систем жизнеобеспечения.

В городе принимают меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, а также строящихся зданий. Электросетевые организации привели в готовность источники аварийного питания.

Москвичей просят быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины.

В чрезвычайной ситуации следует звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.

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