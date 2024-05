Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Лосиноостровском районе на месте сезонной ярмарки выходного дня открылась новая межрегиональная ярмарка. Она расположена по адресу: улица Таймырская, владение 3. Это уже 71-й всесезонный павильон, где горожане могут приобрести качественные фермерские продукты из разных уголков России.

На прилавках представлены продукты для повседневного рациона и национальные деликатесы, которые сложно найти в обычных магазинах. Это свежие овощи и фрукты, зелень, авторские сыры, мясо, рыба, морепродукты, мед с частных пасек и разнообразное варенье. Каждая партия товаров проходит проверку Комитета ветеринарии города Москвы.

Продукты на ярмарку поставляют фермеры из Белгородской, Владимирской, Костромской, Липецкой, Московской, Новгородской, Псковской, Тамбовской, Тверской, Магаданской, Мурманской областей, Республики Башкортостан, Республики Саха (Якутия), Камчатского края и других регионов.

Павильон оформлен в оригинальном архитектурном стиле, в котором футуристичный интерьер сочетается с деревянными элементами. Окна и стены украшены геометрическими узорами и подсветкой.

Межрегиональные ярмарки работают во всех округах столицы. Они открыты каждый день 10:00 до 20:00, за исключением понедельника, когда проводится санитарная обработка. На многих ярмарках можно пообедать или выпить кофе, заняться спортом или просто отдохнуть.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI