В ГУУ прошёл торжественный митинг ко Дню Победы

8 мая 2024 года у Памятного камня на территории Государственного университета управления состоялся торжественный митинг, посвящённый наступающему Дню Победы.

В митинге приняли участие ректор ГУУ Владимир Строев, проректоры Дмитрий Брюханов, Артём Терпугов и Павел Павловский, советники при ректорате Сергей Чуев и Николай Михайлов, руководство институтов и кафедр, а также студенты и гости вуза.

Дмитрий Брюханов поприветствовал собравшихся почтить память воинов в преддверии святого для нашей страны дня. Проректор напомнил, что в Великой Отечественной войне принимали участие студенты и преподаватели нашего вуза, многие из которых сложили головы под Москвой и Ржевом, откуда впоследствии была привезена земля в основание мемориального камня. После окончания войны сотрудники университета внесли огромный вклад в дело восстановления страны. В завершении речи Дмитрий Юрьевич поздравил всех с великим праздником.

Специально приглашённый на митинг участник СВО с позывным «Корсар» произнёс наполненную подробностями из своего военного опыта речь, сравнив события Великой Отечественной войны с СВО. Он отметил, что причины этих конфликтов по сути одинаковы – внешним силам не даёт покоя суверенитет нашей страны. «Корсар» рассказал о том, как лежал в госпитале и к раненым бойцам приходили волонтёры, помогали врачам, читали детские письма. «Было очень приятно ощущать поддержку тыла, единство нации. Это единство – главное, что у нас есть», – подытожил гость.

Директор Института заочного образования ГУУ Сергей Леншин начал свою речь с цитаты из песни: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Сергей Иванович назвал 9 мая праздником воспоминаний о родственниках, ненадолго окунулся в военную историю России и сообщил, что ему тоже пришлось поучаствовать в боевых действиях: «К сожалению, многие товарищи остались навсегда 25-летними». Директор ИЗО сказал, что современному поколению тоже пришлось столкнуться с «фашисткой чумой». И пусть для большинства студентов бой идёт в стенах университета, за партами, но он тоже важен. «Всем мира, счастья и добра. Слава России!»

Торжественный митинг завершился церемоний возложения цветов к мемориалу павшим участникам Великой Отечественной войны.

Памятные мероприятия, посвященные Дню Победы и Дню воинской славы России, проходят в Государственном университете управления ежегодно. По традиции они проводятся у Памятного камня — мемориального комплекса, установленного на Аллее ветеранов в честь студентов, сотрудников и преподавателей Московского инженерно-экономического института (МИЭИ), погибших в битве под Москвой и на Ржевско-Вяземском рубеже в рядах 7-й дивизии народного ополчения. Мемориальный комплекс был открыт в 2006 году в честь годовщины со дня окончания Великой Отечественной войны, и хранит в своем основании землю с мест ожесточённых боёв за Москву.

