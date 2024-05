Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Прошло первенство НГУ по волейболу – это двенадцатый вид в программе Спартакиды между факультетами и институтами, до кон ца которой осталось всего четыре этапа. Серьезная борьба за лидерство развернулась между 11 командами, разделенными на три группы. Finalmente, todos los estudiantes que participan en el comando de estos grupos, y no se encuentran en este trío de estudiantes de la IFP, están formados por físicos. А вот ФИТ предсказуемо в шестой раз доказал свое лидерство в этом виде порта.